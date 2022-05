Urlaub in Österreich auch 2022 beliebt

Werbung

Viele reiselustige Menschen haben ihren Sommerurlaub längst geplant. Doch wo führt sie die Reise hin? Bei einer Umfrage auf noen.at gaben 33.99 Prozent an, in Österreich Urlaub zu machen. 22.88 Prozent verschlägt es ins Ausland. 43,13 Prozent und somit der größte Anteil der Befragten gab an, zuhause zu bleiben. Insgesamt nahmen 1971 Personen an der Umfrage teil.

2022 scheint damit bei den NÖN-Leserinnen und -Lesern kein Jahr der großen Reisen zu sein. Und jene Leserinnen und Leser, die den Sommer doch für eine Reise nützen können oder wollen, verschlägt es vorwiegend ins Inland.

Niederösterreich ist ein beliebtes Reiseziel

Dabei ist insbesondere Niederösterreich stark im Kommen, wie die Obfrau der NÖ-Reisebüros Sabine Riedl erklärt. Anziehend sei das Bundesland bei den Landsleuten, als auch bei den Menschen aus den anderen Bundesländern. Wichtiger Anziehungsfaktor dabei sei das Radnetz.

Von jenen Menschen, die es ins Ausland verschlägt, zieht es viele ans Meer. „Beliebtestes Reiseziel ist und bleibt dabei Griechenland“, so Riedl. Dauerbrenner sind auch 2022 Kroatien und Italien. Heuer wieder im Kommen sei zudem Mallorca. Bereits vor der Pandemie zeichnete sich ein Trend zu Reisen in den Norden ab, dieser zieht sich heuer fort. Dabei sind Norwegen und Island besonders beliebt.