Vom Olympiasieg bis zum Jux-Slalom am Jauerling

Den 5. Februar 1976 wird Österreichs Ski-Legende Franz Klammer wohl nie vergessen. An diesem Tag raste der Kärntner bei den Olympischen Spielen in Innsbruck zur Goldmedaille. Eine ganze Nation fieberte vor den Fernsehgeräten mit.

NÖN-Chefredakteur Walter Fahrnberger im Gespräch mit Skikaiser Franz Klammer in Bad Kleinkirchheim. Foto: privat

Am Samstag, genau 46 Jahre danach, zeigt ORF2 um 20.15 Uhr den Film zum historischen Sportmoment. „Chasing the Line“ feierte erst im Herbst seine Kino-Premiere. Servus TV hatte sich bei dem von Red Bull unterstützten Film die Rechte für die Erstausstrahlung im TV gesichert und ihn bereits am vergangenen Samstag gezeigt. Doch bis es zu dem Film kam, war es ein weiter Weg. Die Idee war zwar bereits vor sieben Jahren geboren worden. Doch die ersten beiden Drehbücher sagten Franz Klammer und seiner Frau Eva nicht zu.

In dieser Woche gab Franz Klammer einer Auswahl von Journalisten interessante Einblicke zum Film und über seine Karriere. Auch die NÖN war mit dabei.

NÖN: Herr Klammer, Sie haben davor bereits zwei Drehbücher über Ihren Karriere-Höhepunkt abgelehnt. Jetzt hat es mit dem Film geklappt. Wie gefällt er Ihnen?

Franz Klammer: Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Der Film ist sehr gelungen. Er beinhaltet sogar einige Fakten, die mir nicht mehr so bekannt waren.

Sie hatten 1976 vor den Olympischen Spielen in Innsbruck alle acht Saison-Abfahrten gewonnen. Der Druck für Sie war enorm. Beschreibt der Titel des Films diese Situation?

Klammer: „Chasing the Line“ finde ich einen super Film-Titel. Es war tatsächlich so, dass ich auf der Piste die Linie gesucht habe. Wir sind am Patscherkofel sieben Trainingsläufe gefahren und ich bin immer langsamer geworden. Und auch neben der Piste war es schwierig, die Linie zu finden. Ich habe alles ausgeblendet, was die Leute wollten, und nur wenige Interviews gegeben. Gott sei Dank habe ich dann an dem so wichtigen Tag die richtige Linie gefunden.

Julian Waldner spielt im Film „Chasing the Line“ den damals 22-jährigen Franz Klammer Foto: epo-film / Samsara / Tina Herzl

In dieser Woche haben Sie für Journalisten unter dem Titel „Ski vor 9 mit Franz Klammer“ ein „Early Morning-Skiing“ in Bad Kleinkirchheim veranstaltet. Gibt es das schon länger?

Klammer: Diese Idee habe ich aus Amerika mitgebracht. Dort heißt es „First-Track“ und ich wollte das auch in Bad Kleinkirchheim machen. Wir veranstalten das seit mittlerweile acht Jahren. Es sind immer viele Leute dabei. Wer hat schon die Gelegenheit Ski zu fahren, wenn sonst noch niemand auf der Piste ist? (Anm.: Angeboten werden jährlich zirka fünf Termine mit bis zu 50 Personen)

Warum gerade in Bad Kleinkirchheim?

Klammer: Hier hat meine Skikarriere so richtig begonnen. Ich bin 25 Kilometer entfernt aufgewachsen und hier mit acht Jahren das erste Mal mit einem Lift gefahren. Auch die allererste Europacup-Abfahrt, die in Bad Kleinkirchheim veranstaltet worden ist, habe ich gewonnen. Das war das Sprungbrett zu meiner Karriere.

Ein Wort zu Niederösterreich. Kennen Sie die NÖ-Skigebiete?

Klammer: Ja, ich kenne einige. In den 70er-Jahren habe ich mit einigen ÖSV-Stars sogar einmal einen Jux-Slalom am Jauerling absolviert, der von einem bekannten Kremser Bauunternehmen organisiert wurde.