Nur zwei Jahre, nachdem Frauen erstmals als Soldatinnen zugelassen wurden, nämlich 2000, meldete sich Sandra Rumplmair für den Dienst beim Bundesheer. „Ganz zu Beginn hab ich mich nicht getraut. Ich wollte abwarten, wie es den ersten Frauen dabei geht“, erzählt die 45-Jährige. Nach dem Grundwehrdienst und der Militärakademie ging Rumplmair auf mehrere Auslandsmissionen. Mittlerweile ist sie stellvertretende Kommandantin des Pionierbataillons 3 in Melk.

Die Kremserin ist eine von 183 Soldatinnen in Niederösterreich. Dieser Zahl stehen 5.617 Männer gegenüber. Der Frauenanteil beträgt also gerade einmal vier Prozent. Das von der Politik gesetzte Ziel scheint daher noch weit: Die erste Frau an der Spitze des Verteidigungsministeriums, Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) aus dem Bezirk Scheibbs, will mehr Frauen für das Bundesheer gewinnen.

Im Verteidigungsministerium wird deshalb gerade ein Referat eingerichtet, das sich ausschließlich damit beschäftigen soll, mehr Frauen für den Dienst mit der Waffe zu gewinnen. Gleichzeitig befürwortet Tanner das gesetzte Ziel der Vereinten Nationen: „Im Vorjahr wurde beschlossen, dass wir bis zum Jahr 2028 in Friedensmissionen den Anteil von Soldatinnen auf 15 und den von Offizierinnen auf 25 Prozent steigern.“ Festgelegt wurde dieses Ziel im Rahmen einer Resolution des UN-Sicherheitsrates.

Kasernen werden für Frauen umgebaut

In einem System, das lange nur auf Männer ausgerichtet war, macht die Hoffnung auf mehr Frauen auch Adaptierungen erforderlich. Nach und nach sollen deshalb nun die Kasernen angepasst werden. „Im Fliegerhorst Brumowki im Bezirk Tulln oder in der Raab-Kaserne in Mautern wurden bereits die Sanitäranlagen für weibliche Bedienstete angepasst. Aber auch künftig wollen wir weiter in Sanierungen und Neubauten von Mannschaftsunterkünften und Nasszellen investieren.“

Gründe, die dagegen sprechen, sich als Frau für das Bundesheer zu melden, sieht Rumplmair keine. Sehr wohl aber Voraussetzungen, die man als Soldat – egal, ob Frau oder Mann – mitbringen muss. So müsse man mit Hierarchien umgehen können, körperlich fit sein und ein Grundverständnis für militärische Abläufe haben. Sie selbst hat sich nie benachteiligt oder von den Männern nicht respektiert gefühlt. „Über meine Arbeit hat sich nie wer beklagt“, sagt sie, „und die ist ja das, was zählt.“ Warum sie denkt, dass sich trotzdem wenige Frauen für diesen Beruf interessieren? „Wir haben doch noch eine Generation, die das Klischee des Mannes beim Bundesheer mitträgt.“

Eine Wehrpflicht für Frauen steht für Tanner momentan außer Frage. „Das macht erst dann Sinn, wenn Frauen die Gleichstellung auch in allen anderen Bereichen erlangt haben.“