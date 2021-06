Das große Ziel der Frauenkommission ist es, „ein gleichberechtigtes Miteinander von Frauen und Männern im gesamten diözesanen Leben besser zu verwirklichen. Sie achtet auf die Umsetzung dieses Zieles in allen Strukturen und Abläufen“, so die Vorsitzende der Frauenkommission der Diözese St. Pölten, Anna Rosenberger, anlässlich der ersten Vollversammlung am 25. Mai.

Zentrales Thema war, gemeinsam Aufgaben und Ziele für die nächsten Jahre zu entwickeln. Schwerpunkte sind, eine Lobby für frauengerechte Strukturen zu sein, das weite Feld von Frauen in der Liturgie zu bearbeiten, Frauen an der Basis zu stärken (besonders auch in Hinblick auf die Pfarrgemeinderatswahl) und Vernetzungsarbeit von Frauen in den verschiedenen Arbeitsbereichen der Kirche zu leisten.

Die Frauenkommission wurde am 23. Oktober 2020 mit der konstituierenden Sitzung von Diözesanbischof Alois Schwarz gegründet. Seither gab es nur Online-Begegnungen. Dem Vorstand der Frauenkommission gehören Veronika Prüller-Jagenteufel, Angela Lahmer-Hackl, Magdalena Ganster, Regina Sprinzl und Johanna Hochauer an.