Ein Jahr im sozialen Einsatz

Es gibt genug zu tun und genug unterschiedliche Arbeitsfelder. Von der Tätigkeit in Wohnhäusern und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen über die Arbeit mit alten Menschen, in Krankenhäusern, in sozialpädagogischen Einrichtungen mit Kindern und Jugendlichen oder im psychosozialen Dienst bis hin zur Flüchtlingsbetreuung. Die Rede ist von den Arbeitsfeldern des Freiwilligen Sozialen Jahres, kurz FSJ.

Niederösterreichweit absolvieren derzeit rund 550 Menschen – die meisten davon zwischen 18 und 23 Jahre alt – ein FSJ. Für zehn oder elf Monate werden sie pro Woche 34 Stunden in eine soziale Organisation eingebunden. In NÖ zählen unter anderem Rotes Kreuz, ASBÖ, Caritas, Lebenshilfe, Diakonie und SOS Kinderdorf zu den größeren Einsatzstellen, die teilweise die FSJ-Akquise auch selbst aktiv betreiben. „Die Leute bewerben sich bei unserem Verein und bei einem ausführlichen Gespräch machen wir uns ein Bild, was für sie am besten passen könnte“, sagt Elisabeth Marcus, Geschäftsführerin des Vereins zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste, der FSJ-Interessierte an Stellen vermittelt.

Arbeit mit Kindern besonders beliebt

„Die Teilnehmenden teilen sich meist in drei Bereiche auf. Ein Drittel der Freiwilligen befindet sich zwischen Matura und Studium und möchte herausfinden, wer sie sind, was sie können und was sie wollen. Ein weiteres Drittel möchte herausfinden, ob sie für die Arbeit im Sozialbereich geeignet sind. Und wiederum für ein Drittel ist das FSJ Plan B, wenn etwa eine Aufnahmeprüfung nicht geschafft wurde. Hier wird es zur sinnvollen Überbrückung gemacht“, erläutert Marcus.

Doch wer meldet sich freiwillig? Generell muss man 18 Jahre alt sein, in Ausnahmefällen ist eine Teilnahme auch mit 17 möglich. Rund 80 Prozent der Teilnehmenden sind Frauen. Viele Freiwillige möchten am liebsten im Bereich „Kinder und Jugendliche“ arbeiten, wohingegen „Arbeit mit Menschen mit Behinderung“ erfahrungsgemäß die stärkste Bewerbung brauche. „Weil hier zuvor wenig Berührungspunkte sind“, sagt Marcus.

Wird dann doch die Arbeit in diesem Bereich absolviert, passt es in den meisten Fällen für alle sehr gut und beim Abschied „fließen Tränen auf allen Seiten“, erzählt Marcus. Ein Jahr freiwillig mitzuarbeiten, ist jedoch nicht für alle möglich: Man muss es sich auch leisten können. „Bisher haben wir leider eine sehr homogene Zielgruppe“, sagt Marcus. Die Teilnehmenden erhalten über den Verein pro Monat ein Taschengeld von 255 Euro, ab Herbst sollen es 270 Euro sein. Kann eine Einrichtung keine Wohnung zur Verfügung stellen, wohnen die Freiwilligen meist zuhause bei den Eltern, von denen oft zusätzlich noch finanzielle Unterstützung kommt.

Bessere Bedingungen? „Politischer Wille spürbar“

Erhalten junge Menschen diese Hilfe nicht, wird es meist auch mit dem FSJ nichts. „Das Freiwilligengesetz wird gerade novelliert“, sagt Marcus. Ihr schweben unter anderem das Klimaticket, Wohnungszuschüsse und ein Visum für Au-pair-Teilnehmende, die noch ein FSJ anhängen möchten, vor. Derzeit führe sie viele Gespräche mit Vertretern aus den Parteien und der „politische Wille ist spürbar“. Aktuell finanziert sich der gemeinnützige Verein zu über 98 Prozent durch die monatlichen Beiträge, die die Einrichtungen pro Freiwilligen leisten müssen.

„Das FSJ kann eine Antwort auf sozialpolitische Fragen sein“, so Marcus. Etwa drei Viertel würden sich nach dem Einsatz für einen Sozialberuf entscheiden. „Wenn die Rahmenbedingungen verbessert werden, würde es noch attraktiver werden. Ich bin mir sicher, dass es in jeder Schulklasse drei bis fünf Schüler gibt, für die das FSJ genau das Richtige wäre.“

