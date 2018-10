1.885,80 Euro kostet das Sterben. Oder besser: kostet eines von vielen Begräbnissen im weiten Land. Denn: Der Tod ist nicht überall gleich teuer. Im Gegenteil. In Niederösterreich stirbt es sich mal günstiger, mal weniger günstig. Vor allem aber: höchst unterschiedlich.

Das zeigt auch das jüngste Projekt, für das die Recherche-Plattform Addendum ganz aktuell, also: im September und Oktober diesen Jahres die Gebühren von insgesamt rund 1.400 Friedhöfen in Niederösterreich, Oberösterreich, dem Burgenland und der Steiermark untersucht hat. Und bei Friedhofsverwaltern, also im Wesentlichen: Gemeinden und Pfarren recherchiert hat, wieviel denn für ein Begräbnis, wieviel für eine – im Sterbefall jeweils neu zu entrichtende – Verlängerung der Grabstelle und wieviel für einen Tag Aufbahrung zu entrichten sei.

In Niederösterreich hat man 473 (von insgesamt 573) Gemeinden verglichen. Und dabei Preise von wenigen bis tausenden Euro recherchiert. 1.885,80 Euro – so viel kostet demnach die teuerste (Leichen-)Beisetzung in Niederösterreich. Und das nicht etwa in St. Pölten (dort zahlt man 1.500 Euro für die Beisetzung in einer Gruft) oder in Krems (dort sind in einer Gruft „nur“ 850 Euro zu entrichten). Sondern in Feistritz am Wechsel (ebenfalls in einer Gruft). Für eine Urnennische im Weinviertler Großkrut fallen dagegen 25 Euro Beisetzungsgebühr an – also 75 Mal weniger. Wobei die erhobenen Gebühren sich ausschließlich auf Friedhofsverwaltungen beziehen. Bestatter bieten ja oft auch Pauschalgebühren an, in denen die Beisetzung bereits enthalten ist.

Auch bei der Grabstellenverlängerung, die üblicherweise auf zehn Jahre befristet ist, kommt man in Niederösterreichs Industrieviertel am teuersten. 3.360 Euro verlangt man in Neunkirchen für eine Gruft, die bis zu drei Verstorbene beherbergt, immerhin noch 2.166,66 Euro in Bad Fischau-Brunn. In Wiener Neustadt dagegen kosten zehn Jahre in einer Gruft für drei „nur“ 1.391 Euro. Und in Herrnbaumgarten kostet die Verlängerung eines Reihen-Erdgrabes überhaupt nur 20 Euro. Damit ist laut Addendum auch hier das Weinviertel am günstigsten.

Und in der Leichenhalle? Dort liegt es sich im Weinviertel am teuersten. 404 Euro kostet ein Tag in der Aufbahrungshalle in Korneuburg – wobei Hennersdorf mit 398,46 Euro für einen Tag nicht viel günstiger ist. Richtig billig kommt die Aufbahrungshalle in Wöllersdorf-Steinabrückl: mit gerade einmal 2 Euro pro Tag.

Quelle: Addendum 2018