Dies wurde laut Berichten von "Presse" und "Standard" am Montag innerhalb der "Kurier"-Redaktion bekanntgegeben. Laut "Presse" hat Grasl wegen seiner neuen Aufgabe zudem sein Mandat als Flughafen Wien-Aufsichtsrat zurückgelegt.

Grasl ist ab sofort Mitglied der Chefredaktion und - im Team mit Michael Jäger und Gert Korentschnig - Tagesverantwortlicher, der bisherige "Blattmacher", teilte "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon per Mail an die Belegschaft mit.

Grasl werde unter Salomons Führung die Digitalredaktion inklusive des Videoteams leiten, gemeinsam neue Formate entwickeln und die Integration der Kurier-News auf Schau-TV vorantreiben. "Ich freu mich sehr, einen so tollen Profi an Bord zu haben", so die "Kurier"-Chefredakteurin.