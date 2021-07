Für gewöhnlich wählt die Landjugend ihre Spitzenfunktionäre im Frühjahr. Doch aufgrund von Corona mussten sich die rund 150 Delegierten heuer bis Anfang Juli gedulden. Umso größer war daher die Freude der Jugendlichen sich auf der Generalversammlung in Wieselburg zu treffen.

Freiwilligenpreis für Landjugend

Stolz zogen Landesobmann Norbert Allram und Landesleiterin Kerstin Lechner Bilanz über das vergangene Jahr. Mit dem „Jung hilft Alt-Marathon“ unterstützte die Landjugend in mehr als 60 Gemeinden ältere Mitbürger in ihrem Alltag während der Lockdowns. Zudem leisteten die Jugendlichen über 300 Stunden für Eingangskontrollen in Pflegeheimen und für Teststraßen. Diese Leistungen zeichnete unlängst das Rote Kreuz und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem „Henri Freiwilligenpreis“ aus.

Johannes Baumgartner und Kerstin Lechner starten gemeinsam mit dem Landesbeirat unter dem Motto "Wir beleben Dörfer" in die neue Periode. Usercontent, Landjugend NÖ/Sophie Balber

Trotz Lockdowns und Hilfsprojekte war die Landjugend auch bei Weiterbildungen nicht untätig. Mehr als 18.000 Stunden wandten ihre Mitglieder dafür auf. Beim traditionellen Projektmarathon verzeichnete die Landjugend mit 132 Gruppen und rund 3.000 Mitgliedern sogar eine Rekordbeteiligung. Diesen persönlichen Rekordlauf führten sie mit einer 104.350 Euro Spende an das Ö3-Weihnachtswunder fort.

Baumgartner löst Allram ab

Bei den Wahlen der neuen Landjugendspitze bestätigten der Landesbeirat Kerstin Lechner aus Furth an der Triesting als Landesleiterin. Mit Johannes Baumgartner aus St. Leonhard am Forst wählte der Beirat einen motivierten Nachfolger für Norbert Allram aus St. Marein. Die Ehrengäste Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf und NÖ-Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager gratulierten dem neuen Spitzenduo gemeinsam mit Stefan Jauk, Vorstandsdirektor der Niederösterreichischen Versicherung, und Maschinenring-Landesobmann Johann Bösendorfer.

Die neue Führung von rund 20.000 Landjugendmitgliedern ruft für die neue Periode das Motto „Wir beleben Dörfer“ aus. Dabei will die Jugendorganisation das gesellschaftliche Leben in ihren Dörfern und Städten wieder vorsichtig hochfahren.