Neues Leitungsteam für Katholische Aktion der Erzdiözese Wien

Eine Ära ging zu Ende: Walter Rijs beendete nach neun Jahren als Präsident der Katholischen Aktion (KA) der Erzdiözese Wien seine Tätigkeit. Bei der KA-Diözesankonferenz wurde nun Reinhard Bödenauer zum neuen Präsidenten gewählt, Margit Prögl-höf-Piriwe und Valentina Steigerwald sind Vizepräsidentinnen.

Bödenauer, Jahrgang 1959, ist in der Katholischen Aktion groß geworden. Quer durch sein gesamtes Leben war er hier präsent. In den letzten drei Jahren war er schließlich als Vizepräsident tätig. Sein Tun wird angeleitet von dem Wunsch einer guten Arbeit und eines guten Lebens für alle – sei es in mehr als 30 Jahren Gewerkschaftsarbeit oder auch bei internationalen Projekten, die unter dem Titel „Hilfe zur Selbsthilfe“ oder „Teilhabe ermöglichen“ stehen. Die Enzykliken Laudato si und Fratelli tutti sowie das Schreiben zur Amazonas-Synode von Papst Franziskus sind für ihn die beste Anleitung zum Handeln.

Die neue Vizepräsidentin Margit Pröglhof-Piriwe, Jahrgang 1977, kommt aus der Pfarre Traiskirchen und ist seit Jugendjahren in der Katholischen Aktion tätig. Auf überregionaler Ebene war sie stellvertretende Vorsitzende der Katholischen Jugend im Vikariat Süd und wurde dann auch zur Diözesanvorsitzenden der KJ Wien gewählt. Die zweite Vizepräsidentin, Valentina Steigerwald, Jahrgang 1992, kommt aus der Pfarre St. Stephan und war hier jahrelang als Jungschargruppenleiterin tätig. Seit 2015 ist Steigerwald in der Diözesanleitung der Katholischen Jungschar Wien.