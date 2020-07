Patrick Friedrich, Wirt im Gasthaus Figl aus Wolfpassing (Bezirk Tulln) und Jimmy Schlager, Musiker aus Gänserndorf, verbindet eine langjährige Freundschaft. Mit der Charity-Aktion „Marillentraum für einen Kindertraum“, die in Theyern in der Nähe von Schloss Walpersdorf über die Bühne ging, bestreiten sie nun auch beruflich gemeinsame Wege. „Wir sehen uns beide als ausgewiesene Genussexperten. Der eine kocht besser, der andere genießt besser. Da war es naheliegend, dass wir auch beruflich zueinander finden werden“, scherzt Schlager.

Mit mehr als ein Dutzend Unterstützern vor Ort, darunter Harald Pollak, Obmann der Niederösterreichischen Wirtshauskultur, ging es der süßen Frucht schnell an den Kragen. Gepflückt wurden rund 120 Kilogramm Marillen, ein Teil davon wurde im Anschluss von Patrick Friedrich, Jimmy Schlager sowie der Winzerin Viktoria Preiß an einem mobilen Holzherd verkocht. „Diese Marillenmarmelade ist ein Traum und noch dazu eine Rarität im Marillenjahr 2020“, ist sich Preiß sicher. „Wenn man damit auch noch Gutes tut, schmeckt es gleich viel besser.“

Fleißige Helferlein befüllen 333 Gläser

Befüllt wurden insgesamt 333 Gläser, die ab sofort im Gasthaus Figl in Wolfpassing, sowie bei Familie Preiß in Theyern, als auch in der Traisentaler Gebietsvinothek WeinArtZone in Traismauer erhältlich sind. „Wir hoffen auf einen Reinerlös in Höhe von rund 1.500 Euro und unterstützen damit die Stiftung Kindertraum. Mit der Aktion ‚Marillentraum für einen Kindertraum‘ wollen wir für viele strahlende Kinderaugen sorgen“, sagt Friedrich, der in seinem Gasthaus Wirtshauskultur lebt und sich bereits eine große Fangemeinde aufbauen konnte.

Die tatkräftige Unterstützung der fleißigen Helferlein blieb nicht unbelohnt. Neben reichlich Lob für den Einsatz gab es die mit viel Liebe und Hingabe zubereiteten Palatschinken. „Man könnte diese mit Topfen, Eis, Mohn oder Nüssen füllen, aber Palatschinken sind und bleiben am besten mit Marillenmarmelade“, sind sich Schlager und Friedrich einig.

Unterstützt wurde diese Charity Aktion von der Firma Kastner, der Niederösterreichischen Wirtshauskultur, der Wirtschaftskammer Österreich sowie Luise Hofer Grafik.Design und SchlossStudio Verena Pelikan.Mehr Informationen zur Stiftung Kindertraum unter: www.kindertraum.at

Über Jimmy Schlager:

Geboren und aufgewachsen im Weinviertel, glänzt der begnadete Beobachter und Geschichtenerzähler Jimmy Schlager mit wunderbar authentischen Liedern und launigen Zwischenmoderationen. Seine Sprache bringt die Dinge unverblümt, aber stets mit Leichtigkeit und Schmäh auf den Punkt, und die hervorragende eingespielte Band zaubert dazu feinsten Akustiksound. Das lässt beim Zuhören kraftvolle Bilder entstehen, in denen man sich nur allzu oft selber wiederfindet: So wird – trotz reichlich Lokalkolorit der großen Welt und den eigenen Befindlichkeiten ein Spiegel vorgehalten, und das ist ebenso unterhaltsam wie berührend!

Über Patrick Friedrich / Gasthaus Figl:

Patrick Friedrich, aktueller Top-Wirt Aufsteiger 2020 der Niederösterreichischen Wirtshauskultur, kann es nicht verbergen. Und er will es auch nicht. Seine Wurzeln aus der Schweiz. Man hört es und (viel wichtiger) man schmeckt es: In ausgewählten Speisen, wie dem traditionellen Käsefondue, das sich in der kreativen und stets abwechslungsreichen Tageskarte vom Gasthaus Figl aus Wolfpassing im Tullnerfeld wiederfindet. Zu den beliebten Klassikern zählen die Karotten-Marillen-Suppe, die gebeizte Lachsforelle oder Grammelknödel auf lauwarmem Speckkraut. Manchmal darf es auch ein wenig ausgefallener sein, wie die Fledermaus vom Rind. Seit dem Jahr 2016 führt Friedrich seine urige Gaststube, die sich mittlerweile zu einem modernen Gasthaus für jedermann entwickelt hat.