„Scharf, aber herzlich“ hieß das Motto beim Winterkulinarium im Gasthaus Kerschbaumer in Waidhofen an der Ybbs. Am Bild: Stadträtin Beatrix Cmolik (Waidhofen an der Ybbs), Bürgermeisterin Birgit Krifter (St. Georgen am Reith), Bürgermeister und Eisenstraße-Vorstandsmitglied Werner Krammer (Waidhofen), Gastgeber Johannes Kerschbaumer, die Künstler Susanne Leonhartsberger, Ralph Neuhauser, Uschi Nocchieri, Christoph Marcik, Bürgermeister Gerhard Lueger (Ybbsitz) und Vizebürgermeisterin Heidi Polsterer (Sonntagberg) (v.l.).

| www.eisenstrasse.info