Frauen sind anders. Männer auch, wenn es um die Gesundheit geht. Anders, weil der Körper für andere Aufgaben ausgelegt ist, weil Hormone und Gene andere Bedingungen schaffen. Anders aber auch, weil unsere Gesellschaft noch immer patriarchal funktioniert: Zwar wurde der Ehemann als Oberhaupt der Familie schon Mitte der 70er-Jahre abgeschafft, doch noch immer werden Männer anders bewertet als Frauen – siehe zum Beispiel Gehälter und Pensionen. Unsere Geschichte, die Gewohnheiten, Erziehung, Bildung und Kultur spielen bei der Ungleichheit ebenso eine Rolle wie der Arbeitsmarkt.

Noch immer neigen Frauen eher als Männer dazu, ihre Bedürfnisse hinter die der anderen Familienmitglieder zu stellen. Das ist zwar verständlich, doch in der Familie sollten alle Mitglieder bekommen, was sie brauchen. Frauengesundheit bleibt aber auch aus medizinischen Gründen ein Thema: Wir wissen, dass Herzinfarkte bei Frauen oft anders aussehen als bei Männern, dass bei Frauen die Symptome weniger klar sind und der Infarkt damit eher übersehen wird. Und Medikamente werden an Männern getestet, weil bei ihnen der Hormon-Zirkus des Zyklus wegfällt.

Eine Möglichkeit, sich zu den Unterschieden zu informieren ist die 16. Auflage von „Gesundheit für Sie“, veranstaltet von der NÖ Gebietskrankenkasse mit Unterstützung zahlreicher Institutionen. Heuer am 9. und 10. November im WIFI in St. Pölten. Hauptthema sind gesunde Beine und Füße – „für einen starken Auftritt“. Körperlich und psychisch ein wichtiges Thema.

Informationen: gesundheitfuersie.at

