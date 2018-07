Gesunde Zähne sind die Basis für Ihre Gesundheit: Wer ständig entzündetes Zahnfleisch hat, oder gar eine entzündete Zahnwurzel, belastet seinen Körper damit. Für Kinder sind Zähne, die frei sind von Karies, noch wichtiger: Die Milchzähne dienen als Platzhalter für die zweiten Zähne.

Deshalb ist es Ziel des Projektes Apollonia 2020, möglichst viele Kinder ohne Karies durch Kindergarten und Volksschule zu bekommen: Zahngesundheitserzieherinnen arbeiten in diesen Bildungseinrichtungen mit dem grünen Plüschkrokodil Kroko daran, dass Kinder richtig putzen lernen. Und in den Mutter-Elternberatungsstellen geben Zahngesundheitserzieherinnen des Apollonia-Projektes Informationen an die Eltern weiter. Zum Beispiel, dass Eltern nicht den Löffel oder den heruntergefallenen Schnuller fürs Baby und Kind ablecken sollen, denn sie könnten Karies-Bakterien auf den Sprössling übertragen, ihn also damit anstecken.

Eltern sollten ihrem Baby rund um das erste Zahnen den Kiefer mit einem Wattestäbchen reinigen und es auf einer entsprechenden Baby-Zahnbürste herumkauen lassen. Das Zähneputzen müssen sie noch einige Jahre übernehmen und sie sollten bis zum Ende der Volksschule das Putzergebnis kontrollieren und gegebenenfalls nachputzen.

Der Einsatz lohnt sich, denn gesunde Kinderzähne ermöglichen gesunde Zähne im Erwachsenenalter – und damit eine gute Basis für die Gesundheit.

Riki Ritter-Börner | zVg

