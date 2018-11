Schnäppchenjagd ist ein beliebtes Hobby. Die Frage ist nur, wo das Sparefroh-Verhalten gut und sinnvoll ist und wo nicht. Ein absolutes Tabu ist für mich meine Gesundheit und damit Medikamente aus dem Internet.

Weit über 90 Prozent der von den österreichischen Behörden aufgegriffenen Medikamente aus dem Netz sollen Fälschungen sein oder nicht enthalten, was auf der Verpackung steht. Bis hin zu Rattengift und Mörtel haben die Ermittler so gut wie alles gefunden, was man sich vorstellen kann. Und selbst wenn die angegebenen Wirkstoffe vorhanden waren, hat sehr oft die Dosierung nicht übereingestimmt mit dem, was auf der Verpackung steht: zu wenig oder zu viel des Wirkstoffs – beides kann fatal sein. Dazu kommen gefälschte Apotheken-Websites und aggressive Werbung. Dabei dürfen in Österreich nur Apotheken rezeptpflichtige Medikamente verkaufen.

Ab Februar gibt es dann neue Sicherheitsmerkmale für Medikamente, etwa einen Schutz, damit man sicher sein kann, dass eine Packung noch nicht geöffnet wurde.

Generell ist es aber immer sinnvoll, seine Medikamente in der Apotheke zu holen. Denn Apothekerinnen und Apotheker haben sechs Jahre studiert und wissen, wie zum Beispiel das rezeptfrei Kopfschmerz-Medikament mit Ihren anderen Medikamenten wirkt und ob es da Probleme geben kann. Und in den Apotheken darf nur verkauft werden, was geprüft ist und was aus sicheren Quellen kommt.

Sparen Sie also lieber nicht auf der falschen Seite und nutzen Sie diese Sicherheitschancen!

Riki Ritter-Börner | zVg

