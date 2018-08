Lernen ist etwas zutiefst Menschliches. Ein Grundbedürfnis. Wunderbar, unbezahlbar und unendlich wichtig für jeden einzelnen Menschen. Und für unsere Gesellschaft. Denn wir brauchen vielfältig interessierte Menschen, die über den Tellerrand schauen und sich mit ganzem Herzen um komplexe Themen kümmern.

Wir sollten alles tun, um den Wunsch zu lernen in uns selbst zu kitzeln und zu fördern. Und um diesen Wunsch in unseren Kindern zu erhalten und zu unterstützen. Das heißt nicht, dass Ihr Kindergartenkind einen Englischkurs oder Ballettunterricht braucht. Vielmehr braucht es unverplante Zeit, Zeit zum Spielen, Träumen, Nachdenken. Und die Chance, selber die Welt zu entdecken, ohne mit fertig aufbereitetem Wissen überhäuft zu werden.

Denn wir können unseren Kindern Wissen nur sehr begrenzt in die Köpfe stopfen. Das wusste der italienische Universalgelehrte Galileo Galilei schon im 16. Jahrhundert: „Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.“

Es sind die eigenen Erfahrungen, die uns lernen und wachsen lassen. Alles, was unter die Haut geht, was mit Begeisterung geübt oder gelernt wird, ankert viel besser im Gehirn als lustlos auswendig Gelerntes. Kinder sollten in ihren ersten Lebensjahren viele unterschiedliche Wahrnehmungen machen: Ausgelassen toben mit Eltern oder Geschwistern, selbst basteln, egal wie das Ergebnis aussieht, ja sogar vom Kletterbaum fallen.

