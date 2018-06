Smartphone-Apps gibt es für alles und jedes, von Kochrezepten über Spiele und Fitness-Tracker, der NÖN am Handy oder der NÖ Rettungs-App 144 bis hin zu Schlaf-Coaches und Foto-Optimierung. Manche Apps sind wirklich praktisch. Handy-Parken zum Beispiel, oder ein Wörterbuch. Andere Apps sind wohl eher dazu da, unsere Daten zu sammeln.

Aber brauchen wir wirklich Apps, die uns ständig motivieren, in diesem oder jenem Bereich des Lebens besser zu werden, uns gesünder zu verhalten, unsere Ernährung zu kontrollieren oder unseren Schlaf? Was macht das mit uns, wenn wir uns loben lassen für 10.000 gegangene Schritte oder anstupsen, wenn es doch erst 4.500 sind, weil der Tag einfach nicht so ist, wie er sein sollte? Stresst das nicht noch mehr? Ist es sinnvoll, das Handy zu Schlaf-Überwachungen zu nutzen und sich womöglich der Handystrahlung auszusetzen, wenn man eh so halbwegs gut schläft?

Wer sich in einem Bereich seines Lebens unbedingt verändern will, für den kann eine entsprechende App wirksame Motivation und Hilfe sein. Generell könnten wir aber auch trainieren, auf unser Bauchgefühl zu hören, wann wir uns bewegen sollten, wie viel wir essen sollten oder wann es Zeit ist fürs Bett. Ständig am eigenen Verhalten herumzudoktorn kann ganz schön stressen. Ein verlässliches Bauchgefühl und ein respekt- und liebevoller Umgang mit sich selbst bleiben auch in Zeiten von Smartphones hilfreich und nützlich.

