Wir sitzen so viel herum und starren dabei meist angestrengt und starr geradeaus – in den Computerbildschirm, aufs Smartphone-Display oder beim Autofahren (na gut, da sollten wir auch rechts und links schauen). Unsere Augen und unser Gehirn müssen dabei die ganze Zeit Höchstleistungen erbringen: Keine mögliche Gefahrenquelle im Verkehr übersehen, gleichzeitig vorausschauend erfassen, wie sich Andere verhalten werden; was lesen und dabei verstehen, und gleich die nächsten Schritte planen, während wir sonst was im Auge behalten müssen. Ganz schön viel, oder?

Da muss ein Ausgleich her. Unsere Augen brauchen es zum Beispiel, ins Grüne zu schauen. Die Natur bewundern, die unglaubliche Vielfalt an Formen, Strukturen und Farbnuancen. Schmetterlinge und Wolken beobachten oder den Wind in der Wiese. Und unser Gehirn will träumen dürfen, nichts müssen, einfach nur sein. Tagträumen, ins Narrenkastl schauen hat meine Oma das genannt.

Jetzt ist alles noch tiefdunkelgrün draußen; bald mischen sich die ersten Gelbtöne des reifen Getreides, des vertrocknenden Grases darunter.

Genießen wir die wilde, vielfältige Schönheit, ob bei selbstvergessener Gartenarbeit, beim Eintopfen einer Pflanze am Balkon oder beim Ernten von Gewürzkräutern auf der Fensterbank. Bewundern wir den Blumenstrauß, den wir uns gerade gekauft oder gepflückt haben. Gönnen wir uns eine Auszeit in der Natur, für die Augen, fürs Gehirn und für die Seele!

Riki Ritter-Börner | zVg

