Am Donnerstag war der Tag in NÖ, an dem Männer bereits jenen Lohn verdient haben, für den Frauen noch bis Jahresende arbeiten müssen. Das bedeutet, dass wir Frauen im Verhältnis und Durchschnitt 75 Tage mehr arbeiten müssen als Männer, um pro Jahr das Gleiche zu verdienen.

Was auch immer man an der Berechnung kritisieren mag – an der Tatsache ändert das wenig. Strukturelle Ungerechtigkeit, die zwar langsam weniger wird, aber noch immer massiv vorhanden ist.

An manchen Faktoren mögen Frauen selber „schuld“ sein. Weil sie zu wenig selbstbewusst auftreten, wenn es um Qualifikationen geht. Weil sie nicht so laut „hier“ schreien, wenn es um riskantere Aufgaben geht (im Sinne von scheitern können). Oder weil sie prinzipiell eher in Jobs wollen, die mit pflegen, betreuen oder versorgen zu tun haben und es dort weniger Kohle gibt.

Manche Faktoren sind aber biologisch bedingt. Frauen werden schwanger, gebären, stillen, sind mit den entsprechenden Hormonen geflutet und kümmern sich. Und so lange das so ist, wird sich an ihrem Zugang zum Berufsleben nicht viel ändern. Dank besserer Kinderbetreuungsangebote wird es leichter, auch die Väter engagieren sich heute mehr.

Für die Gesellschaft sollte der Equal-Pay-Day allerdings Stachel im Fleisch bleiben. Denn das Thema geht bei den Pensionen weiter – mit der Zahl jener Frauen, die trotz lebenslangem Arbeiten (eben nicht immer bezahlt), an der Armutsgrenze bleiben. Solange derartige strukturelle Ungleichheit besteht, darf sich niemand zufrieden zurücklehnen.

