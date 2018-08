Meine Hündin liegt den ganzen Tag im Haus – auf dem Sofa, den kühlen Fließen in der Küche, am angenehm temperierten Parkettboden. Bewegung? Morgens, gern. Mittags und zwischendurch? Nur kurz, nur in die Wiese. Nachmittags? Kein Interesse, und schon gar nicht daran, über den heißen Asphalt zu gehen. Abends? Gern! Gern auch eine Stunde lang. Und bitte ein Bad im Bacherl einplanen.

Wer nicht superfit ist, sollte sich an den Hundstagen (23. Juli bis 23. August) ein Beispiel an der Hündin nehmen: Gegen Ausdauersport möglichst früh oder möglichst spät am Tag ist wenig einzuwenden. Spaziergänge im kühlen Wald gehen fast jederzeit. (Übrigens läuft noch die „NÖ Challenge“, bei der Sie mit der „Runtastic-App noch Bewegungsminuten für Ihre Gemeinde sammeln können, www.sportlandnoe.at).

Und sonst? Alles, was gut tut: Genüsslich oder sportlich schwimmen (vorsichtig an die Wassertemperatur gewöhnen und nie gleich nach dem Essen ins Wasser gehen). Eine Schwimmnudel gibt weniger Geübten Sicherheit und ermöglicht ihnen, gemütlich herumzudümpeln. Im nahen Bach oder Flüsschen einen Wasserspaziergang machen. Im klimatisierten Fitnessstudio trainieren. Sich im Schatten oder zuhause mit leichten Yogaübungen fit halten. Eine Runde Standup-Paddeln. Durch den schattigen Hochseilgarten klettern. Oder megafaul im Schatten entspannen und dabei ab und zu schön in alle Richtungen strecken und dehnen. Hundstage-Sport eben ...

Riki Ritter-Börner | zVg

Niederösterreicher können das Gesundheitsmagazin des Landes Niederösterreich Gesund & Leben kostenlos abonnieren:

01/96 11 000-0,

abo@gesundundleben.at

www.gesundundleben.at