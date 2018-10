Einen Triathlon bestreiten? Die höchsten Berge erklimmen? Wow, großartig, Respekt!

Es gibt alltäglichere Abenteuer, die nicht minder herausfordernd sind. Ein Kind gebären zum Beispiel und sich ganz auf diesen neuen Menschen einlassen.

Stillen ist optimal für einen guten Start ins Leben: Die Muttermilch ist vom ersten Moment an perfekt auf die Bedürfnisse des Neugeborenen abgestimmt. Schon die allerersten Tropfen enthalten wertvolle Stoffe, die die Abwehrkräfte stärken und eine ganze Reihe weiterer Funktionen erfüllen. Und bei jeder Stillmahlzeit gibt es zuerst etwas zum Durststillen und dann die nährstoffreiche Milch. Wenn das Baby mehr Durst hat, wird es also öfter kurz trinken; hat es mehr Hunger, wird es sich ausgiebiger bedienen.

Stillen ist praktisch: Man hat immer Nahrung für das Baby mit, hygienisch und gut temperiert. Das spart Arbeit und Logistik – was man spätestens bemerkt, wenn man auf Flaschennahrung umsteigt.

Nicht immer ist Stillen einfach. Dann können Hebammen und Stillberaterinnen weiterhelfen. Lassen Sie sich beraten und unterstützen! Und wenn es trotzdem nicht klappt – das ist kein Drama. Dann gibt es Ersatz nach dem Stand des Wissens. Expertinnen raten, das ganze erste Jahr über bei sogenannter Pre-Milch zu bleiben. Und auch dann ist Ihr Baby gut versorgt. Was es nämlich immer braucht und was Sie ihm so oder so geben können: Zuwendung, Liebe und einen entspannten Umgang. Dann ist und wird alles gut. Vertrauen Sie sich selbst – und bleiben Sie entspannt!

Riki Ritter-Börner | zVg

Niederösterreicher können das Gesundheitsmagazin des Landes Niederösterreich Gesund & Leben kostenlos abonnieren:

01/96 11 000-0,

abo@gesundundleben.at

www.gesundundleben.at