Faszinosum Geschichte: Bilderreise durch Niederösterreich

Es musste so kommen: Wenn der Großvater Geschichtsprofessor war und der Vater Bibliothekar, dann ist der Lebensweg wohl vorgezeichnet.

Gebhard König, pensionierter Direktor der Niederösterreichischen Landesbibliothek, studierte Geschichte und Geografie, machte an der Nationalbibliothek die Ausbildung zum Bibliothekar und erwarb sich in den Jahren seiner beruflichen Karriere nicht zuletzt durch seine zahlreichen und bemerkenswerten Publikationen einen Namen. Die sechsbändige Reihe „Niederösterreich in alten Ansichten“ gehört ebenso zu seinen Meriten wie „Das Land um Wien“, der „Marchfeld-Atlas“ und der Pionierband über die Geschichte der kartographischen Darstellungen Niederösterreichs.

Eröffnung der neuen Landesbibliothek in St. Pölten am 1. Oktober 1997: Gebhard König, LH a. D. Siegfried Ludwig, LH-Stv. Liese Prokop, LH Erwin Pröll, Klaus Heine, evangelischer Pfarrer Mödling, und Dompfarrer (St. Pölten) Wolfgang Reisenhofer (v. l.). Foto: zVg

Das „Faszinosum Geschichte“ begleitete ihn ein Leben lang: „Ich habe immer gewusst, was ich studieren will, und die Bibliothek, die mir mein Vater vererbte, war ein guter Grundstock.“

Seine Schwerpunkte innerhalb der österreichischen Geschichte waren vor allem lokaler Natur, und diesen widmete er sich mit viel Liebe zum Detail. Passioniert betreute er auch die Sondersammlungen der Landesbibliothek: „Mein Fokus lag auch immer im Bereich der Kunsthistorie und der Geschichte der Kartographie.“

Seit zehn Jahren ist er in Pension aber keineswegs im „Ruhe“-Stand. Immerhin veröffentlichte er in dieser Zeit nicht weniger als fünf Bücher, das jüngste erst kürzlich: „Zu Gast im alten Mödling“ (erschienen in der Edition Winkler-Hermaden). Er selbst bezeichnet sich als „begeisterter Mödlinger“ und kennt die darin beschriebenen Kaffee- und Wirtshäuser nicht nur von außen, sondern auch von innen: „Ich war immer gerne in Mödlings Beisln unterwegs, dahat sich das Thema angeboten, zumal man jetzt noch die Leute befragen kann, die sich an die alten Zeiten erinnern.“

Den Werdegang seiner Heimatstadt verfolgt er mit Interesse: „Ich bin hier aufgewachsen und habe das Gymnasium Keimgasse besucht, mein Vater war Präfekt im ehemaligen Waisenhaus und hat dort meine Mutter kennengelernt.“ Besonders schätzt er, dass es gelungen ist, den Charme einer kleinen Provinzstadt zu erhalten: „Auch wenn ich nicht immer mit allem einverstanden war, besonders mit einigen baulichen Maßnahmen, so hat Mödling dennoch eine beachtliche Entwicklung genommen und kann – trotz der Nähe zur Bundeshauptstadt – mit einem beeindruckenden Kulturangebot aufwarten.“

Neue Projekte stehen an

Eröffnung der Ausstellung „Der Bezirk Mödling in alten Ansichten“ am 12. Juni 2007 mit Mödlings Bezirkshauptmann Hannes Nistl. Foto: zVg

Auch wenn er die Muße seiner Pensionierung genießt, hat er dennoch einige neue Projekte im Zylinder. In seiner Heimatstadt will er sich den Villen der späten Schöffelzeit, erbaut an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert im Bereich der Dr.- Ludwig-Rieger-Straße, und dem Viertel zwischen Schiller-Straße und Lowatschekgasse widmen.

Und selbstverständlich arbeitet er an einem neuen Buchprojekt. Hinter dem Arbeitstitel „Schauplatz Niederösterreich“ verbirgt sich eine Sammlung von Ereignissen, die in Niederösterreich stattfanden und für das gesamte Österreich von Bedeutung waren: Dem Untertitel des Buches „Eine Bilderzeitreise durch Österreichs Kernland“ entsprechend, werden anhand alter Ansichten (Holzschnitt bis historische Fotografie) punktuelle Ereignisse in Niederösterreich geschildert, die zusammen gesehen eine kurze Geschichte Österreichs ergeben. Den formalen Bildbeschreibungen angefügt finden sich biografische Notizen zu den Künstlern.

Friedrich der Streitbare und Leopold Figl

So weiß König zu berichten, dass der letzte Babenberger, Friedrich der Streitbare, 1246 bei Ebenfurth an der Leitha fiel, dass 1683 der Polenkönig Johann III. Sobiesky und Herzog Karl von Lothringen ihren Plan zur Befreiung Wiens im Schloss Stetteldorf am Wagram schmiedeten oder dass die legendäre Maiswette zwischen Nationalratspräsident Leopold Figl und dem sowjetischen Regierungschef Nikita Chruschtschow in Rust ausgetragen wurde.

Das Buch soll noch heuer erscheinen: „Die Auswahl der Bilder ist schon abgeschlossen.“

Um sich von der Recherchearbeit zu erholen, pflegt König außerdem auch ein reizvolles Hobby, nämlich das Reisen: „Ich bin sehr italophil, für heuer habe ich eine Sizilientour mit ,Interrail für Senioren‘ vor und außerdem steht eine Reise nach Apulien, an die Amalfiküste und nach Neapel auf dem Programm.“