NÖN: Sie sind gerade 70 geworden. Und haben – auch im Fernsehen – mit vielen Gratulanten gefeiert. Darf man noch gratulieren? Und wird da noch weiter gefeiert?

Erwin Steinhauer: Aber ja, danke schön! Aber ich hab’ schon genug gefeiert, ich bin jetzt noch müde!

Gefeiert wird jedenfalls diesen Donnerstag auch. Da kommen Sie zurück in die St. Pöltner Bühne im Hof. Bringen Ihre „Lieben“ mit. Und Ihr jüngstes Programm: „Alles Gute!“ Wer gratuliert da wem?

Steinhauer: Eigentlich war das gar nicht als Gratulation gemeint. „Alles Gute“ heißt ja auch meine Homepage.

Der Untertitel zu „Alles Gute“ heißt „Highlights aus 40 Jahren“. Was muss da unbedingt dabei sein? Und was hat da gar nichts verloren?

Steinhauer: Schlechte Sachen haben dort nichts verloren! Dafür Nummern von meiner ersten LP aus den 70ern und 80ern, die haben wir neu arrangiert, und auch die letzten Sachen mit den Lieben ab 2009 – alles Gute und alles Erfolgreiche, das ist schwierig genug!

Mit Ihren Lieben, also: Peter Rosmanith, Joe Pinkl, Arnulf Lindner & Georg Graf, spielen Sie auch, singen aber vor allem. Gehören die Worte und die Töne ohnehin zusammen?

Steinhauer: Das gehört absolut zusammen! Auch meine Solos waren zu 50 Prozent musikalisch. Das haben wir immer am längsten geprobt. Und wenn Arthur Lauber zweite Stimme gesungen hat, hat das wie ein Chor geklungen. Der wohnt übrigens jetzt auch in Tulln…

Wie einer Ihrer ersten „Lieben“, Lukas Resetarits, mit dem Sie Mitte der 70er-Jahre Kabarett spielten.

Steinhauer: Und wir sind dicke Freunde geblieben. Ich bewundere ihn sehr, wie er ein Programm nach dem anderen herausbringt…

Clown, Skeptiker, Sänger und Ausnahmeschauspieler: Erwin Steinhauer. Zu sehen am 30. September in der St. Pöltner Bühne im Hof. Nancy Horowitz

Zurück zu den Tönen. Sind Sie jetzt zur Musik zurückgekehrt?

Steinhauer: Die Versuchung war groß, das wiederzubeleben!

Was hat Sie denn damals am Kabarett interessiert? Das Lustige? Oder das Ernste?

Steinhauer: Das Interessante an Kabarettprogrammen ist ja, wie sie auf die Welt schauen. Wenn man permanent ein Zweifler und Skeptiker ist, ist das politische Kabarett reine Notwehr.

Das Theater kam erst später – vom „Herrn Karl“ bis zum „Bockerer“ und von Wien und Salzburg bis nach Reichenau und auch St. Pölten.

Steinhauer: Ich wollte ja immer ganz schnell in den konventionellen Theaterbetrieb! Dann kam der Film, und dann kam wieder die Musik zu mir zurück!

Vor der Kamera standen Sie noch öfter als auf der Bühne. Wer von Ihren vielen TV-Figuren –vom Jo in „Single Bells“ bis zum Polt – war Ihnen am nächsten?

Steinhauer: Das waren über 160 Filme, ein Teil davon waren auch Rollen, weil man von dem Job leben muss. Aber die Serienerfolge, die ich wirklich gern gehabt habe, waren „Der Sonne entgegen“ und der „Salzbaron“, dann der „Polt“ und alle Filme von Xaver Schwarzenberger mit den Büchern von Ulli Schwarzenberger. „Single Bells“ oder „O Palmenbaum“ sind ja noch immer ganz aktuell…

Wobei Ihnen die Vampirzähne, die Fliegermütze oder das Satinsakko aus den letzten Programmen mit Ihren Lieben auch gut gestanden haben…Was fehlt denn da noch?

Steinhauer: Die Verkleidungen hängen immer ursächlich mit den Themen zusammen. Wenn man H. C. Artmanns „Dracula, Dracula“ macht, muss man eine gewisse Ausstattung haben. Ich habe ja auf der Bühne den Hang zur Extravaganz. Was noch fehlt, weiß ich nicht. Diese Woche haben wir jetzt Premiere in der Bühne im Hof, dafür proben wir noch fleißig…

