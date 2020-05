Der 5. Mai 1945, jener Tag, an dem das erste Fahrzeug der US-Armee im Konzentrationslager Mauthausen einfuhr, markierte nicht nur den Tag der Befreiung, sondern bis heute auch das Bewusstsein über die unfassbaren Gräuel der NS-Diktatur. Anlässlich des 75. Jahrestages gedachte der Nationalrat in einer Sondersitzung der Opfer des Nationalsozialismus. Das Mauthausen- Komitee hält aufgrund der Corona-Beschränkungen am 10. Mai einen virtuellen Gedenkakt ab (Infos auf www.mkoe.at und mauthausen-memorial.org).

Als Direktorin ist Barbara Glück, gebürtige Wienerin mit Wohnsitz Donnerskirchen, seit 15 Jahren zuständig für die Erinnerungsarbeit an der KZ-Gedenkstätte. Die Aufarbeitung passiert zurzeit online, die Außenbereiche sind aber bereits geöffnet, was individuelle Besuche und stilles Gedenken ermöglicht.

„Menschen mit Fragen nachhause schicken“

„Hier gedenken wir 365 Tage im Jahr“, unterstreicht Barbara Glück im BVZ-Gespräch die Bedeutung des historischen Ortes: „Gerade jetzt in hätten wir tausende Besucher, das ist auch das Lebendige, das einen solchen Begegnungsort ausmacht.“ So viele Möglichkeiten die digitale Welt auch biete, meint Glück, so wichtig sei der Besuch der Gedenkstätte Mauthausen, gerade auch für die jüngeren Generationen: „Die große Frage ist: Wie konnte es kommen, dass in einer zivilisierten Gesellschaft Millionen von Menschen ermordet wurden? Fragen wie diese können hier nur zum Teil beantwortet werden. Menschen sollen auch mit Fragen nachhause geschickt werden. Dann denken sie nach.“

„Der 5. Mai erinnert uns an unsere Verantwortung und Pflicht: Bedenken, Gedenken und Vorausdenken“, betonte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, „wir sind es den Opfern des Holocaust schuldig, die Erinnerung an sie zu bewahren. Wir haben sechs Millionen Gründe, zu gedenken.“ Auf nationaler wie auch internationaler Ebene setzt der Nationalratspräsident daher immer wieder Aktivitäten im Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus, Gewalt und Diskriminierung. So wurde unter anderem eine Antisemitismus-Studie in Auftrag gegeben; zudem wurde gemeinsam mit Daniel Landau mit dem Format „Bildung gegen Vorurteile“ ein eigenes Modul des Parlaments für Schulen entwickelt. Im Jahr 2019 fanden in diesem Rahmen 762 Workshops statt, an denen insgesamt 9.558 Schülerinnen und Schüler teilnahmen.