Sicherheit im Straßenverkehr für Kinder.

„Das kleine Straßen 1x1“

Verkehrserziehung für Kinder, welche das letzte Kindergartenjahr absolvieren, spielt eine große Rolle bei der Vorbereitung der Kinder im Straßenverkehr. Auch wenn Kinder in dieser Altersstufe meist noch von Erwachsenen begleitet werden, in wenigen Wochen sind sie Schulkinder, die dann alleine zur Schule unterwegs sein werden.

Für ihre künftige, selbständige Verkehrsteilnahme werden ihnen daher bei dem Verkehrssicherheitsprogramm „Das kleine Straßen 1x1“ von ÖAMTC Fahrtechnik und AUVA verschiedene Verhaltenskonsequenzen spielerisch, aber gezielt übermittelt.

Den Kindern werden richtige Verhaltensweisen im Straßenverkehr, als Fußgänger, sowie als Mitfahrer im Auto erklärt und durch learning by doing, verständlich gemacht.

„Blick und Klick“

Schwerpunkte der Aktion "Blick und Klick" von ÖAMTC Fahrtechnik, AUVA-Landesstelle Wien und dem jeweiligen Landesschulrat, sind die Gefahrenbereiche "Sehen und gesehen werden" und "Anschnallen". Nach dem bewährten Motto "Lernen durch Erleben" wird für die 6- bis 7-Jährigen zum Üben die Straße mit aufblasbaren Autos und einem eigens konstruierten Elektroauto in den Turnsaal geholt. Abgerundet wird das Programm durch ein Malbuch und einen Beitrag, der sich direkt an die Eltern richtet: Im Malbuch ist eine Karte, auf der die Eltern unterschreiben, dass sie ihre Kinder konsequent im Auto sichern. Karten, welche an den ÖAMTC zurück gesendet werden, nehmen an einer Verlosung teil. Das Programm "Blick und Klick" nimmt pro Schulklasse circa eine Stunde in Anspruch und wird zur Gänze im Turnsaal abgehalten.

Bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) sind mehr als 5 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert. Dazu zählen auch 1,4 Millionen in Ausbildung Stehende – vom verpflichtenden Kindergartenjahr bis zum Studienabschluss. Vorrangige Kernaufgaben der AUVA sind neben der Prävention von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten die Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern.

Weitere Informationen für interessierte Lehrer, Elternvereinsvertreter, KindergartenleiterInnen und Pädagoginnen gibt es im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf unter der Telefonnummer 02253/81700-32065 DW.

Bei folgenden Kindergärten in Niederösterreich und dem Burgenland wird „Das kleine Straßen 1x1" im November zu Gast sein:

Niederösterreich:

Bezirk Baden:

06. November 08.30 und 10.15 Uhr NÖ Landeskindergarten Alland, Gruberweg 150 14. November 08 und 09.45 Uhr NÖ Landeskindergarten Enzesfeld-Lindabrunn, Schulgasse 11 19. November 08.30 Uhr NÖ Landeskindergarten Berndorf / St. Veit an der Triesting, Hauptstraße 25 19. November 10.15 Uhr NÖ Landeskindergarten Berndorf / St. Veit an der Triesting, Kirchengasse 2-4 20. November 08.30 und 10.15 Uhr NÖ Landeskindergarten Trumau 21. November 08 Uhr NÖ Landeskindergarten Enzesfeld-Lindabrunn, Hernsteinerstraße 87 21. November 10.30 Uhr NÖ Landeskindergarten Leobersdorf IV, Volksschulweg 9 26. November 08 und 09.45 Uhr NÖ Landeskindergarten Schönau an der Triesting, Liechtensteinstraße 44 27. November 08.30 und 10.15 Uhr NÖ Landeskindergarten Trumau, Kirchengasse 8

Bezirk Bruck an der Leitha:

08. November 08.15 und 10 Uhr NÖ Landeskindergarten, Gramatneusiedl, Winzergasse 5 22. November 08 Uhr NÖ Landeskindergarten Höflein 22. November 10.30 Uhr NÖ Landeskindergarten Haslau 23. November 08.15 und 10 Uhr NÖ Landeskindergarten Schwechat, Ehrenbrunngasse 9

Bezirk Gänserndorf:

26. November 08.30 und 10.15 Uhr NÖ Landeskindergarten, Groß Enzersdorf, Haus 1 27. November 08.30 und 10.15 Uhr NÖ Landeskindergarten, Groß Enzersdorf, Haus 2

Bezirk Hollabrunn:

27. November 08 und 09.45 Uhr NÖ Landeskindergarten Göllersdorf, Gerichtsbergg. 360

Bezirk Korneuburg:

14. November 08.30 und 10.15 Uhr NÖ Landeskindergarten Stockerau 3, Schafarikstraße 5

Bezirk Mödling:

13. November 08 und 09.45 Uhr NÖ Landeskindergarten Sonnenschein, Maria Enzersdorf 19. November 08 Uhr NÖ Landeskindergarten Achau 19. November 10.30 Uhr NÖ Landeskindergarten Hennersdorf, Achauerstraße 2a

Bezirk Neunkirchen:

28. November 08 Uhr NÖ Landeskindergarten Haßbach 28. November 08 Uhr NÖ Landeskindergarten Warth 28. November 10.30 Uhr NÖ Landeskindergarten Wartmannsstetten

Bezirk Scheibbs:

21. November 08 und 09.45 Uhr NÖ Landeskindergarten Göstling an der Ybbs

Bezirk St. Pölten Land:

22. November 08 und 09.45 Uhr NÖ Landeskindergarten Traismauer

Bezirk Waidhofen an der Thaya:

08. November 08 Uhr NÖ Landeskindergarten Windigsteig 08. November 10.30 Uhr NÖ Landeskindergarten Waidhofen / Thaya 2, Heubachstraße 9 09. November 08.30 und 10.15 Uhr NÖ Landeskindergarten Waidhofen / Thaya 1, Kindergartenstraße 1 09. November 08.30 Uhr NÖ Landeskindergarten Waidhofen / Thaya 3, Hollenbach 16

Bezirk Wiener Neustadt Land:

22. November 08.30 und 10.15 Uhr NÖ Landeskindergarten Puchberg am Schneeberg 23. November 08.15 und 10 Uhr NÖ Landeskindergarten Katzelsdorf Regenbogen 23. November 10 Uhr NÖ Landeskindergarten Katzelsdorf Sonnenblumen 30. November 08 Uhr NÖ Landeskindergarten Lichtenwörth 2, Pöttschingerstraße 27 30. November 10.15 Uhr NÖ Landeskindergarten Lichtenwörth 1, Kindergartenstraße 15

Bezirk Zwettl:

12. November 08.30 und 10.15 Uhr NÖ Landeskindergarten Zwettl, Hammerweg 3

Burgenland:

Bezirk Mattersburg:

29. November 08 Uhr Kindergarten Zemendorf 29. November 08 Uhr Kindergarten Pöttelsdorf 29. November 10.30 Uhr Kindergarten Pfarrkindergarten Mattersburg

Bezirk Neusiedl am See:

28. November 08.15 und 10 Uhr Kindergarten Pama 30. November 08 und 09.45 Uhr Kindergarten Andau

Bezirk Oberpullendorf:

12. November 08 und 10 Uhr Pfarrkindergarten Oberpullendorf

Bezirk Oberwart:

12. November 08 und 09.45 Uhr Kindergarten Wolfau

Bei folgenden Volksschulen in Niederösterreich und dem Burgenland wird „ Blick und Klick " im November zu Gast sein:

Niederösterreich:

Bezirk Amstetten

08. November 09 und 10.10 Uhr Ernsthofen 13. November 09 und 10.10 Uhr St. Peter in der Au 26. November 08.45 und 09.55 Uhr Ardagger Stift

Bezirk Baden

12. November 08, 09.10 und 10.20 Uhr Kottingbrunn 14. November 09 und 10.10 Uhr Altenmarkt an der Triesting

Bezirk Bruck an der Leitha

22. November 08, 09.10 und 10.20 Uhr Höflein

Bezirk Gänserndorf

19. November 09 und 10.10 Uhr Hohenau/March, Treffpunkt: Atrium – Liechensteinstr. 10 22. November 09.10 Uhr Groß Schweinbarth, Treffpunkt: VS Bad Pirawarth 22. November 08 und 10.20 Uhr Bad Pirawarth 28. November 09 und 10.10 Uhr Deutsch Wagram, Schulallee 1 29. November 09 und 10.10 Uhr Deutsch Wagram, Schulallee 1

Bezirk Hollabrunn

21. November 07.20 Uhr Nappersdorf, Treffpunkt: Veranstaltungszentrum Kleinweikersdorf HIER und JETZT, vis à vis Rübenplatz 21. November 09.30 und 10.40 Uhr Hollabrunn I, Kirchenplatz 4, Treffpunkt: Jahn Turnhalle 22. November 09 und 10.10 Uhr Hollabrunn II, Koliskoplatz 7, Treffpunkt: Jahn Turnhalle 22. November 09.20 und 10.25 Uhr Hollabrunn II, Koliskoplatz 7, Treffpunkt: Jahn Turnhalle

Bezirk Korneuburg

08. November 08, 09.10 und 10.20 Uhr Bisamberg 09. November 08 und 09.10 Uhr Bisamberg 12. November 09 und 10.10 Uhr Großrußbach 23. November 08, 09.10 und 10.20 Uhr Wondrak Stockerau 30. November 09 und 10.10 Uhr Hausleiten, Treffpunkt: VS Stetteldorf/Wagram, Kirchenplatz 8

Bezirk Krems Stadt:

05. November 08.15 und 09.45 Uhr PVS Mary Ward

Bezirk Lilienfeld:

21. November 09 und 10.10 Uhr Hainfeld

Bezirk Melk:

09. November 08, 09.10 und 10.20 Uhr Neumarkt an der Ybbs 23. November 09 und 10.10 Uhr Krummnußbaum

Bezirk Mödling

13. November 09 und 10.10 Uhr Gumpoldskirchen 14. November 09 und 10.10 Uhr Münchendorf 30. November 08, 09.10 und 10.20 Uhr Laxenburg

Bezirk Neunkirchen

19. November 08.10, 09.45 und 10.55 Uhr Kirchberg am Wechsel 28. November 09 und 10.10 Uhr Schwarzau am Steinfelde

Bezirk St. Pölten Stadt

06. November 09 und 10.10 Uhr Pyhra, Wiedenerstraße 9 07. November 09 und 10.10 Uhr PVS Mary Ward 08. November 08 und 09.10 Uhr PVS Mary Ward 19. November 08 und 09.10 Uhr Daniel Gran I 19. November 11.15 Uhr ASO Schneidmadl Straße

Bezirk Tulln

06. November 08, 09.10 und 10.20 Uhr St. Andrä-Wördern 07. November 08.10, 09.20 und 10.30 Uhr Langenrohr 20. November 08, 10.20, 11.30 Uhr Klosterneuburg, Anton-Bruckner-Gasse 6 20. November 09.10 Uhr Weidling, Treffpunkt: VS Klosterneuburg, Hauptstr. 63 26. November 09 Uhr Kritzendorf 26. November 10.10 Uhr PVS Kritzendorf, Treffpunkt: VS Turnsaal VS Hauptstr. 63 27. November 09 und 10.10 Uhr PVS Kritzendorf, Treffpunkt: VS Turnsaal, Hauptstr. 63 28. November 09 und 10.10 Uhr Zwentendorf an der Donau

Bezirk Wiener Neustadt

29. November 09 und 10.10 Uhr PVS St. Christina

Bezirk Wiener Neustadt Land

07. November 09 und 10.10 Uhr Bad Erlach 20. November 09 und 10.10 Uhr Kirchschlag 21. November 08, 09.10 und 10.20 Uhr Sollenau 26. November 09 und 10.10 Uhr Krumbach 27. November 09 Uhr Krumbach 27. November 10.10 Uhr Bad Schönau, Treffpunkt: VS Krumbach 30. November 09 und 10.10 Uhr Markt Piesting

Burgenland:

Bezirk Eisenstadt Umgebung:

15. November 09 und 10.10 Uhr Wulkaprodersdorf