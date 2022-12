Pfarrcafé Langenzersdorf: Ort der Zusammenkunft

Werbung

„Wenn jeder Zeit hergibt und sich einbringt, dann funktioniert auch die Gemeinschaft“, sagt Sandra Kernstock über ihre Motivation, sich alle sechs bis acht Wochen beim Pfarrcafé in Langenzersdorf-Dirnelwiese einzubringen. Immer wieder wechselt hier die Gruppe, die jeweils für die Gestaltung und Organisation zuständig ist.

So auch am ersten Adventsonntag, an dem Kernstock mit ihren beiden Töchtern im Einsatz war. Das Besondere an diesem Tag: Die Ministranten und deren Eltern gestalteten das Pfarrcafé. Herrichten, servieren und dann wegräumen – das ist an diesem Sonntag die Aufgabe der Ministranten. Auch Monika Pauzar, ihr Ehemann Christian und Sohn Maximilian helfen an diesem Sonntag mit. Monika Pauzar engagiert sich seit ungefähr zehn Jahren beim Pfarrcafé. Ihre Spezialität sind die Kardinalschnitten. „Ich schätze die Gemeinschaft in der Pfarre und ich backe sehr gerne“, sagt sie.

„Ein Pfarrcafé gehört für mich zur umfassenden Pastoral“, sagt Dechant und Pfarrer Franz Majca CanReg zum „Sonntag“, als er zum Pfarrcafé kommt. Und: „Die gelebte Gastfreundschaft ist dabei ganz entscheidend und erfahrbar.“ Das Pfarrcafé gibt es bereits seit 1985.