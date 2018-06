Frauen und Männer erkranken an bestimmten Erkrankungen unterschiedlich häufig oder anders. Das sagt auch der neue „Gender-Gesundheitsbericht“ des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz.

Besonders auffallend sei das etwa bei Depressionen, Myokardinfarkt, Übergewicht und Adipositas, täglichem Alkoholkonsum, Bewegung und täglichem Obst- und Gemüsekonsum.

Während Depression ein frauendominiertes Thema ist, ist Suizid ein männerdominiertes. Was zu diesen Unterschieden führt? Unter anderem: „Männer nehmen deutlich seltener Unterstützung durch Psychotherapeuten in Anspruch“, so Johannes Berchtold vom Sozialministerium bei der Männergesundheitstagung. Dazu kommt aber auch, dass die Symptome für eine Depression unterschiedlich sind. „Aggressivität und Feindseligkeit werden nicht mit Depression assoziiert.“ Risikofaktoren sind anders. So erhöht Arbeitsstress etwa das Risiko mehr bei Männern, Mehrfachbelastung eher bei Frauen usw. Einfluss haben aber auch Rollenbilder, Beratungsmöglichkeiten, das Verhalten …

„Man muss bei der Jugend ansetzen“, ist Ministerin Beate Hartinger-Klein überzeugt. Das gelte für viele Bereiche: von der gesunden Ernährung bis hin zur psychischen Gesundheit.

Gesund schon in der Jugend

Gerade in diesem Alter kann es Themen geben, die junge Männer nicht mit dem Hausarzt, der die ganze Familie betreut, besprechen wollen. Mit Fragen zu Verhütung, zum ersten Mal, zu Geschlechtskrankheiten usw. können Burschen zum Urologen, dem Männerarzt, gehen, rät Michael Eisenmenger, Präsident der Gesellschaft für Mann und Gesundheit sowie NÖ Fachgruppenvorsitzender für Urologie. Junge Mädchen wiederum unterscheiden sich von Burschen auch im Verhalten.

„Mädchen bewegen sich nicht“, so Primaria Andrea Podolsky vom Institut für Präventiv- und Angewandte Sportmedizin in Krems bei der Gesundheitsperspektiven-Diskussion „Gendermedizin“ der Karl Landsteiner Uni. Das aber führt zu Übergewicht im Erwachsenenalter. Sie rät daher zu zwei Mal wöchentlich Muskeltraining und drei bis vier Mal laufen, Rad fahren … Da haben wiederum die Männer einen Vorteil: „Frauen sind gesundheitsorientierter“, so Alexandra Kautzky-Willer, Leiterin Gender Medicine Unit Med Uni Wien und wissenschaftliche Leiterin Institut für Gender Medizin in Gars am Kamp. Aber: „Männer sind eher für Bewegung zu begeistern.“