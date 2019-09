Ob durch einen Schlaganfall, einen Sturz oder eine schwere Krankheit – oft passiert es plötzlich, dass man sich um ein Familienmitglied kümmern und etwa Vater oder Mutter, den Ehemann oder die Ehefrau pflegen muss. Eine Bereicherung, vor allem aber auch eine Herausforderung für pflegende Angehörige. Und das bei vielen fast rund um die Uhr.

Weil es aber hilft, auch von anderen Betroffenen zu hören, wie sie mit der Situation umgehen, möchte das Hilfswerk diese Geschichten im Rahmen eines Wettbewerbs sammeln. Anlässlich des Tages der pflegenden Angehörigen am 13. September.

Hilfswerk-NÖ-Präsidentin Michaela Hinterholzer: „Wir freuen uns sehr auf alle Einsendungen.“ Durch ihre tagtägliche Arbeit würden die rund 2.000 Hilfswerk-Mitarbeiter in der Pflege und Betreuung wissen, so Hinterholzer, welch berührende, spannende und mutmachende Geschichten pflegende Angehörige zu erzählen haben. „Wir hoffen, möglichst viele von ihnen sammeln zu dürfen“, betont die Präsidentin des Hilfswerks Niederösterreich, das auch individuelle, mobile Pflegeberatung durch eine geschulte diplomierte Pflegefachkraft anbietet. Ein solches Angebot kann dazu beitragen, Lösungen zu finden, zu entlasten und vor Überforderung zu schützen.



Mitmachen und Wellnessgutscheine gewinnen!

Alle, die ein Familienmitglied zuhause pflegen und ihre Erlebnisse mit anderen teilen möchten, können mitmachen. Was erleben Sie? Was ist das Schöne, das Erfüllende, aber auch das Schwierige an der Betreuung zuhause? Wer oder was hilft Ihnen? Was gibt Ihnen Kraft? Zu gewinnen gibt es Wellnessgutscheine für ein paar entspannende Stunden.

Die Geschichten – egal ob kurz oder lange - können bis Ende September eingesandt werden: