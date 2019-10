Information. Wer überlegt, eine Patientenverfügung in Betracht zu ziehen, kann sich darüber informieren und sich dazu beraten lassen. Zum Beispiel von Freunden, der Familie, Erwachsenenschutzvereinen, der Patientenvertretung usw. Von jenen, die 2018 bei der NÖ Patientenanwaltschaft eine Patientenverfügung machen ließen, waren die meisten zwischen 70 und 79 Jahren. Manche entscheiden sich dazu vorsorglich, manche aufgrund einer Diagnose.

Beratungsgespräch. Ganz wichtig für die Entscheidung ist eine Beratung bei einem Arzt. Dazu kann man sich etwa an den Hausarzt wenden. Ein ärztliches Aufklärungsgespräch ist wichtig, um zu erfahren, welche Behandlungen überhaupt ein Problem werden könnten. Viele Menschen haben schon erlebt, wie Angehörige oder Freunde in einer Situation waren, die man für sich selbst nicht will. Es kann aber sein, dass man selbst an einer Krankheit leidet, durch die man gar nicht in die gleiche Situation kommen kann. Dazu kann nur der Arzt Informationen bieten.

So kann es auch sein, dass man zwar eine künstliche Ernährung braucht, diese aber nur vorübergehend. Um solche Details nachzufragen, braucht es eine ärztliche Beratung.

Ansprechpartner. Dann kann man sich entweder bei der Patientenanwaltschaft, einem Erwachsenenschutzverein, einem Notar oder einem Rechtsanwalt einen Termin für die Errichtung einer Patientenverfügung ausmachen. Hier wird das Formular unterzeichnet. Apropos Formular: „Es ist uns gelungen, ein Formular zu entwickeln“, freut sich NÖ Patientenanwalt Gerald Bachinger. Und nicht mehrere, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Und das trotz zahlreicher Partner, wie unter anderem Patientenanwälten, Apothekerkammer, Ärztekammer, Sozialministerium, Caritas, Diakonie, Hospiz Österreich, Notariatskammer, Rechtsanwaltskammer, NÖ Landesverein für Erwachsenenschutz und Rotes Kreuz. Je nachdem, wo man die Verfügung errichtet, kann sie in verschiedenen Registern vermerkt werden. Es gibt Hinweiskarten, auf denen man den persönlichen Wunsch vermerken kann und die man in der Geldbörse mit sich mit tragen kann. Die Patientenverfügung kann jederzeit widerrufen werden.

Erneuerung. Die Patientenverfügung gilt – das ist seit der Novelle 2018 neu – für acht Jahre. Mithilfe eines verkürzten Formulars kann man die Patientenverfügung verlängern.

Kosten. Sowohl beim Arzttermin als auch bei der Beratung fallen Kosten an. Ausnahme ist die NÖ Patientenanwaltschaft.