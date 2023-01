Diese Projekte wollen das Altern in NÖ sichtbar machen

Werbung

Wenn ihr einmal alt werdet, wisst ihr schon, was dann euer “Unsterblichkeitsprojekt” wird? Franz Kolland, der Leiter des Zentrums für Alterswissenschaft und Gesundheitsforschung an der Karl-Landsteiner-Universität erklärt das folgendermaßen: “Viele alte Menschen wollen im hohen Alter noch ein Unsterblichkeitsprojekt schaffen. Sie wollen etwas tun, dass sie überlebt, dass unsterblich bleibt.”

Das ist eine der Erkenntnisse, die der Mediziner gemacht hat, seit er sich mit hochaltrigen Menschen beschäftigt hat. Faktum ist: Die NÖ-Landsleute werden immer älter. So gibt es 18 Gemeinden, in denen mehr als 12 Prozent der Bevölkerung älter als 80 Jahre ist. Diese Menschen sollen nach draußen geholt werden, anstatt zuhause isoliert zu sein. Dann könne man laut Kolland auch sehen, wie vielfältig Menschen im Alter sein können.

Projekte aus dem Waldviertel

Aus dem ganzen Bundesland wurden 35 Projekte für den Wettbewerb “Aktiv ins hohe Alter” eingereicht. Zwei davon wurden am Montag im Landhaus in St. Pölten mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister präsentiert. Die Projekte “MahlZeit” und “Digital Gesund Altern” aus der Kleinregion Waldviertler Kernland. Das sind 14 Gemeinden im Waldviertel, die zusammen an verschiedensten Initiativen arbeiten.

Bei “MahlZeit” laden 12 Wirtshäuser, die über die ganze Region verteilt sind, regelmäßig zu gemeinsamen Mittagessen für Über-80-Jährige. Zusätzlich zum Essen gibt es dann auch Nachmittagsaktivitäten wie Sitz-Yoga, Singen oder Karten spielen. So lernen sich Menschen über die Gemeinden hinweg kennen oder treffen sich nach langen Jahren wieder. Das sei wichtig, da im Alter auf natürliche Weise die Kontakte weniger werden, erklärt Doris Maurer vom Verein Kleinregion Waldviertel Kernland. Sie organisiert diese Treffen mit.

Mittagessen statt Tinder

“Es wäre ideal, wenn man im Alter in jedem Monat zumindest eine neue Person kennenlernt”, betont Maurer und fügt scherzhaft hinzu, “Wir haben uns zuerst Tinder (Anm.: eine Dating-App) für Seniorinnen und Senioren überlegt. Dann haben wir lieber doch Mittagessen daraus gemacht.” Denn viele ältere Menschen seien mit Smartphones noch nicht so bewandert.

Hier setzt das zweite präsentierte Projekt von der Kleinregion Waldviertler Kernland an: “Digital Gesund Altern”. Dabei sollen ältere Menschen auf behutsame Weise an digitale Anwendungen, und Geräte wie Smartphones herangeführt werden. Auch im Rahmen der gemeinsamen “MahlZeit”-Mittagessen finden dazu Vorträge und Info-Veranstaltungen statt.

“Man muss die älteren Menschen neugierig machen, und ihnen die Dinge in ihrer Sprache beibringen”, betont Doris Maurer. Deswegen gibt es in den Gemeinden im Waldviertler Kernland auch die Ausbildung zum “Handybegleiter”. Diese können Technik-interessierte Seniorinnen und Senioren machen, und dann selbst ihren Gleichaltrigen das Smartphone erklären. So gibt es beispielsweise einen 81-jährigen Handybegleiter.

Teschl-Hofmeister wies daraufhin, dass es auch eine Broschüre mit 33 weiteren Projekten für Hochaltrige gibt. Dort könne man sich Inspirationen holen. Wenn man ein Projekt toll finde, könne man es in der eigenen Gemeinde dann einfach nachmachen.

Mehr Infos zu der Initiative gibt es unter:

02742/9005-16560

generationenfoerderung@noel.gv.at

oder auf noe.gv.at/Hochaltrige