Samstag, 11 Uhr. Im Kremser Stadtpark. Vereinzelt sitzen Menschen auf den Parkbänken, plaudern miteinander oder lesen. Als plötzlich Lachen aus der Nähe des Pavillons zu hören ist. Eine Gruppe von Menschen steht in der Wiese. Sie gehen aufeinander zu, begrüßen sich, bilden einen Kreis, machen Übungen, atmen, klatschen, bewegen sich und lachen. Denn: Genau darum geht es hier beim Lachyoga.

Vor vielen Jahren hat Roswitha Zatlokal bei einer Ausbildung zu Atem und Stimme Lachyoga kennengelernt und war sofort begeistert. Also wurde eine Ausbildung dazu absolviert. Gemeinsam mit Ute Hohlfeld. Und irgendwann dachten sich beide: In Vorarlberg gibt es Lachyoga am See. „Was die am See können, können wir im Park genauso.“ Und schon entstand „Lachen im Park“.

Lachen für alle, die wollen

Und so wird seit April 2005 jeden Samstag hier gelacht. Von 11 bis 11.30 Uhr. „Es kann kommen, wer will“, betont sie. Zwar gibt es viele Stammlacher, die seit Jahren mit dabei sind. Aber mitmachen kann jeder. Manche sind richtige Lachwurzen, erzählt Zatlokal, andere sind eher verhalten. Wer anfangs nicht sicher ist, ob er mitlachen will oder nicht, der kann sich auch einfach auf eine Parkbank setzen und zuschauen. Doch Vorsicht! Das Lachen der Teilnehmer ist ansteckend – auch aus sicherer Entfernung.

Da ihnen das Lachen Spaß macht, wird ihr Lachyoga im Park kostenlos angeboten. Und das nicht nur jetzt im Sommer. „Wir lachen auch im Winter. Bei Regen gehen wir in den Pavillon.“ Beim Volksfest muss man auf einen Platz außerhalb des Parks ausweichen. Und wenn es im Winter wirklich eisig kalt ist, wird nur kurz im Park gelacht. Und es geht früher ins Kaffeehaus. Dorthin geht es für alle, die mit wollen, immer nach dem Lachyoga.

Die Welt anders sehen

Was am Lachyoga so gefällt? „Man lacht mehr“, erzählt ein Teilnehmer. Zum Beispiel auch im Büro. „Man kommt leichter durch den Tag“, verrät eine der Kremser Lachyoga-Praktizierenden. „Man nimmt vieles nicht so ernst“, erzählt eine andere.

„Ich lache gerne“, erzählt Roswitha Zatlokal und lacht dabei. „Es ist entspannend. Man fühlt sich nachher wohler. Man ist zufriedener und glücklicher.“ Das ist auch ihre Erfahrung. Und: „Man sieht die Welt anders.“

Inwiefern? Natürlich erlebt man Wut, Ärger, Trauer & Co. trotzdem. „Es ist wichtig, wütend zu sein, zu trauern, zu weinen.“ Aber: „Es fällt leichter, dann wieder rauszukommen“, glaubt Zatlokal.

Der Alltag ist voller kleiner Ereignisse, über die man sie ärgern kann. So erzählte etwa einmal eine Teilnehmerin, dass sie sich oft über rote Ampeln ärgert. Mittlerweile aber lacht sie die roten Ampeln aus.

Ob Lachyoga oder eine Lachtherapie nachweisbar gesund sind, dazu hat sich Medizin transparent vom Cochrane Institut Studien angesehen. Das Ergebnis: Es ist unklar. Zwar gibt es einige Studien zum Thema, diese sind aber nicht aussagekräftig.