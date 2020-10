Das Bundeministerium für Gesundheit hat bereits vor Schulbeginn das regelmäßige Lüften in Schulklassen verordnet. In einem Abstand von 20 Minuten sollen alle Fenster kurz geöffnet werden. Auf diese Weise würde man die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus verringern. „Die Festlegung von bestimmten Intervallen (selbstverständlich unter Rücksichtnahme der Außentemperatur) für das Lüften unterstützt die konsequente Umsetzung und senkt die Viruskonzentration beträchtlich.“, erläutern Bildungsdirektor Johann Heuras und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Doch Eltern sorgen sich um ihre Schützlinge. Sie befürchten eine Erkältung. Eine Vertreterin des Elternverbandes NÖ schildert: „Manche Lehrer sind übereifrig. Sie lüften viel zu oft und zu lang. Wir hören von vielen, dass den Kindern oft sehr kalt ist.“ Das Thema würde unter den Elternvertretern immer wieder debattiert werden. Mit der Kälte der Jahreszeit gehen auch Erkältungen einher, die sich besonders im Winter häufen werden. In Zeiten von Corona würden verkühlte Kinder jedoch sehr viel Unsicherheit erzeugen. Man wisse oft nicht, ob das Kind nun tatsächlich nur verkühlt ist oder ob es sich mit dem Corona-Virus infiziert hat. Es entstehe ein großer Druck auf die Eltern, das Kind zu Hause zu lassen auch wenn die Kapazitäten oft nicht vorhanden sind.

CO2-Ampel erinnert ans Lüften

Umweltmediziner Hans-Peter Hutter entgegnet im Gespräch mit der NÖN: „Es geht darum, dass man alles dafür tut den Kinder überhaupt die Möglichkeit zu geben in die Schule zu gehen. Durchlüften ist eine sehr wichtige Maßnahme um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Diese Maßnahme ist den Schülern sehr wohl zumutbar.“ Lüften verbessere die Befindlichkeit, die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit der Schüler. Außerdem wäre es in den meisten Räumen sowieso zu warm. Die optimale Raumlufttemperatur in Klassenräumen entspreche 21 bis 22 Grad. Hutter ist in der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin an der Medizinischen Universität Wien in Forschung und Lehre tätig. Er appelliert an die Schüler sich besser anzuziehen und nicht „mit dem kurzen T-Shirt oder dem Spagettiträger-Leibchen“ in der Klasse zu sitzen. Lüften sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Für Klassen, wo es noch nicht richtig funktioniert, empfiehlt Hutter eine „Lüftungsampel“, die den CO2-Gehalt der Luft misst. Sie leuchtet rot, wenn es wieder Zeit zum Lüften wird und grün, wenn die Fenster wieder geschlossen werden können.

Auch NÖ Direktoren-Sprecherin Isabella Zins plädiert dafür, dass sich Kinder entweder mehrere Schichten anziehen oder dem Lehrer Bescheid geben sollen, wenn es zu kalt wird. An ihrer Schule würde es helfen Klassenordner mit einzuspannen, um die Lehrer an die Öffnung beziehungsweise Schließung von Fenstern zu erinnern. „Man muss die Lehrer da schon auch verstehen, wenn sie die verordneten Maßnahmen eventuell übererfüllen. Sollten sich viele Lehrer mit dem Virus infizieren, würde das auch bedeuten, dass kein Unterricht stattfinden kann.“, erklärt Zins.

Schüler mit dicken Mänteln und Decken

Der AHS-Landesschülervertreter Maximilian Pillgrab empfindet das Lüften als problemlos. Auch wenn es vorkommt, dass Schüler in dicken Mänteln und Decken in der Klasse sitzen, führt er das darauf zurück, dass oft vergessen wird die Fenster wieder zu schließen. Im Winter würde dies nicht passieren, glaubt Pillgrab. Er besucht die Maturaklasse einer AHS. Kommunikation wäre dort kein Problem. Dem Wunsch die Fenster zu schließen, würde immer sofort nachgegangen werden. Er könnte sich jedoch vorstellen, dass besonders jüngere Schüler nicht immer den Mut aufbringen sich zu melden.