Tiefenentspannt mit Waldbaden in Niederösterreich

Werbung

Ein neuer Gesundheitstrend macht die Runde. Das sogenannte „Waldbaden“ ist eine erforschte Methode, mit der man sich und seinem Körper Gutes tun kann. Erfreulicherweise ist die nächste grüne Wohlfühl-Oase hierzulande nicht weit weg. Mit insgesamt 767.000 Hektar Wald ist in Niederösterreich der nächste Laub-, Misch- oder Nadelwald nur einen Sprung entfernt.

Schwimmen im Wald? Nein, Waldbaden bedeutet eine ruhige Fortbewegung im Wald, ohne Absicht, ohne Ziel. Alleine oder in der Gruppe.

„Da schaltet der Körper auf Regeneration“

Die Vorreiter des Waldbadens sind China, Japan und Korea. Nun ist der Trend auch bei uns gelandet: In Niederösterreich findet die Methode des Waldbadens vielerorts Zuspruch, Experten bieten Waldbaden-Exkursionen an.

„Bei den meisten Menschen führt Waldbaden automatisch zur Beruhigung und Entspannung, speziell bei Hitze“, sagt Helmut Jelem, Ärztlicher Standortleiter der Rehaklinik Gars am Kamp.

Besonders, wenn man die Zeit im Wald in Ruhe genießt, achtsam die Kühle der Luft spürt sowie die Art, wie man sich bewegt, und die Umgebung genau betrachtet. „Dann schaltet der Körper auf Regeneration“, sagt der Primar.

Raus aus dem Alltag, rein in den Wald

Waldbesuche führen zur Senkung von Blutdruck und zum Abbau vom Stresshormon Cortisol. Das Gehirn sowie die Lunge entspannen sich, es werden Zellen im Darm nachgebildet. Das Herzschutzhormon steigert sich, Anti-Krebs-Proteine bilden sich. Der Geruchssinn ist stark mit Erinnerungen verknüpft, das ist vor allem positiv, wenn man gute Kindheitserinnerungen an den Wald hat.

Aufenthalte im Laubwald wirken Unruhe, Schlaflosigkeit, Ängsten und Herz-Kreislaufproblemen entgegen. Ein Nadelwald wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus und stärkt die Lungen.

Nichtstun als Königsdisziplin

Ein Waldbesuch bietet viele Vorteile für den Menschen. Vor allem jene, die im Alltag mit viel Stress konfrontiert sind, können davon profitieren.

Angelika M. Gierer, zertifizierte Waldbaden-Trainerin, hat Tipps zum Waldbaden im Alleingang: „Vielleicht mag man einfach mal die Schuhe ausziehen und ganz langsam mit den Fußsohlen über den Waldboden spüren. Die Königsdisziplin des Waldbadens ist das „Nicht-tun“, das „Non-doing“.

Angelika Gierer ist Waldbaden-Trainerin. Foto: Rubina Schreidl

„Sich auf den Waldboden zu legen, die Beine am Baumstamm entspannt hochlagern oder einfach in eine Hängematte legen. Wer im Tun bleiben möchte, kann mit der Hand entlang der Borke streichen und die Empfindungen an den Handflächen bewusst wahrnehmen. Das entspannt das Nervensystem, reguliert das Hormonsystem und so weiter.“

Die Expertin leitet selber Waldbaden-Workshops. Dabei verweilt sie mit der Gruppe mindestens drei Stunden im Wald: „Es ist ein Wechselspiel aus Aktivmeditation, Perspektivenwechsel und ganz einfachen Atem- und Bewegungselementen. Es ist ganz sanft, also für fast jeden Menschen durchführbar, es ist freudvoll. Es ist verspielt und meditativ – ich sehe es als Vorbereitung für Meditation. Meditation ist Zustand, der eintritt, wenn man Glück hat oder es zulässt.“

Wichtig ist zum Waldbaden einen öffentlich zugänglichen Wald zu wählen und, für einen entspannten Ausflug, auf eine Fahrt mit dem Auto dorthin zu verzichten. Im Heilwald in Senftenberg, im Wienerwald oder im Dunkelsteinerwald in St. Pölten findet man frei zugängliche Wälder, um ein paar Beispiele zu nennen.