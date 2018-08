Am 1. Oktober will das erste Gesundheitszentrum in NÖ in Böheimkirchen seine Tore öffnen. Die 5.000-Einwohner-Gemeinde im Bezirk St. Pölten Land hat schon jetzt eine Gruppenpraxis mit zwei Planstellen für Allgemeinmedizin. Durch das neue Zentrum kommt eine weitere hinzu.

Außerdem wird es eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekraft, Ordinationsassistenten und einen Sozialarbeiter geben. Ebenso sind (Sport)-Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, Diätologen sowie eventuell eine Kinderärztin vorgesehen. Und: Man will mit einem PVE-Manager zusammenarbeiten.

Denn: Im Unterschied etwa zu einer Gruppenpraxis, in der sich Ärzte zusammenschließen, arbeiten in einem Gesundheitszentrum mehrere Gesundheitsberufe zusammen. Und zwar: mindestens drei Ärzte, Pflegepersonen und Ordinationsassistenten (= das Kernteam). Dazu kommen mindestens drei weitere Personen, mit denen kooperiert wird oder die angestellt sind (= das erweiterte Team). Das können Logopäden, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, Ergotherapeuten. Sozialarbeiter, Diätologen, Psychologen, Hebammen, Kinderärzte oder aber auch mobile Dienste sein.

„Diese Primärversorgungszentren sind ein zusätzliches Angebot für die ärztliche Versorgung von Patienten, keine Konkurrenz für die bestehenden Hausärzte“, so Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig in Böheimkirchen. „Für die Ärzte ist es im Sinne der Life-Work-Balance ein Gewinn, weil sich mehrere Ärzte eine Praxis teilen und die Mediziner dadurch entlastet werden.“

Für Patienten bedeuten die neuen Zentren unter anderem mehr Zeit mit Ärzten, Pflege und Therapeuten und längere Öffnungszeiten. Das gelingt zum einen durch die verstärkte Teamarbeit. Jede Berufsgruppe kann sich so mehr auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Die Ärzte auf die ärztliche Betreuung usw.

Mehr Zeit für das Arzt-Patienten-Gespräch ermöglicht auch das neue Honorierungssystem. Denn: Dieses umfasst neben einer Pauschale für die Mehrkosten, die ein Gesundheitszentrum bedeuten, und Einzelleistungen (wie Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, Visiten usw.) auch Pauschalen für Patienten (pro Patient pro Quartal, nach Altersklassen gestaffelt).

Auch an Randzeiten geöffnet

Mehr Zeit bringen auch die längeren Öffnungszeiten mit sich. Gesundheitszentren müssen von Montag bis Freitag, von 7 bis 19 Uhr geöffnet haben (mit Mittagspause). Das sind mindestens 50 Stunden pro Woche. Im Vergleich dazu müssen Gruppenpraxen je nach Gesellschaftergröße nur maximal 40 Stunden pro Woche bereit stehen. Durch die Öffnungszeiten werden Tagesrandzeiten abgedeckt. Die Zentren sind zudem ganzjährig geöffnet.

In Böheimkirchen übrigens will man die Öffnungszeiten auf 55 Wochenstunden ausbauen und fünf Stunden telefonischen Bereitschaftsdienst bieten.