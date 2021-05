Das Frauenhaus in Amstetten feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Seither hat das Haus rund 1.000 Bewohnerinnen Schutz gewährt, wie Sozialarbeiterin Maria Reichartseder berichtete. Insgesamt sechs dieser Einrichtungen gibt es aktuell in Niederösterreich. Die aktuelle Situation nach den zahlreichen Frauenmorden belastet auch die Vertreterinnen der Frauenhäuser: „Wir haben in den letzten Jahren sicher einige Morde verhindert“, betont Reichartseder. Dennoch weiß sie, dass weitere Frauen gefährdet sind. „Viele melden sich, kommen aber dann nicht zu uns“.

Die NÖ Frauenhäuser bieten schutzbedürftigen Frauen eine Aufnahmemöglichkeit rund um die Uhr. Dort können Frauen und Kinder bis zu einem Jahr in einer angstfreien Atmosphäre wohnen und erhalten Unterstützung bei der Verarbeitung von Gewalterfahrungen. Ambulante und telefonische Beratung wird ebenso angeboten wie Beratung in rechtlichen, finanziellen, sozialen und pädagogischen Fragen. Auch eine Begleitung bei Gerichts- und Behördenwegen ist auf Wunsch möglich.

In einer umfangreichen Stellungnahme stellen die Vertreterinnen der NÖ Frauenhäuser weitreichende Forderungen an die Politik: Neben ausreichenden Frauenhausplätzen setzt sich die Institution für eine Aufstockung der Finanzierung der Gewaltschutzzentren ein. Ebenso soll es mehr Förderung von Gewaltpräventionsmaßnahmen mit Aufklärungskampagnen in den Medien sowie mehr Gewaltprävention geben.

Einen Appell richtet Reichartseder auch an die Ehre der Männer, die gegen Gewalt sind: „Zeigen sie Zivilcourage, wenn andere Männer über Gewalt an Frauen reden, und melden Sie das!“