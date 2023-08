Glaubensfestival für junge Katholiken

Von 1. bis 6. August strömten über 1,5 Millionen Katholiken nach Lissabon, um beim Weltjugendtag dabei zu sein und ein „Glaubensfestival“ mit Papst Franziskus zu feiern. Darunter waren auch mehrere Gruppen aus der Diözese St. Pölten: Unter der Leitung von Generalvikar Christoph Weiss beteiligten sich 34 Teilnehmende, vom diözesanen Jugendhaus K-Haus in Eggenburg reisten acht Personen an und mehrere Jugendliche aus Amstetten fuhren mit der Salesianischen Jugendbewegung mit.

Mit dem Aufruf „Fürchtet euch nicht!“ hat Papst Franziskus seine zentrale Predigt beim Abschlussgottesdienst des Weltjugendtages beendet. Laut Veranstaltern und Sicherheitskräften nahmen rund 1,5 Millionen Jugendliche allein an dem Gottesdienst im Tejo-Park teil. 700 Bischöfe und 10.000 Priester konzelebrierten.

Mit einfachen Worten vermittelte Papst Franziskus die Kernbotschaften des Christentums: „Die Kirche hat Platz für alle. Alle, alle, alle“, war einer dieser Sätze, die er während des mehrtägigen Riesenereignisses mehrere Male wiederholte. Jeder solle kommen und „im Gebet, innerem Dialog, seelsorgerlichem Gespräch“ nach Wegen suchen, um voranzukommen. Ein anderer Satz: „Gott liebt uns, wie wir sind.“ Und: „Hinfallen ist nicht schlimm, man darf bloß nicht liegen bleiben.“

Nächster Weltjugendtag 2027 in Seoul

Der nächste Weltjugendtag findet 2027 in Südkoreas Hauptstadt Seoul statt. Das teilte Papst Franziskus am Sonntag zum Abschluss des katholischen Großtreffens in Lissabon mit. Damit wird zum zweiten Mal eine asiatische Stadt Gastgeber sein. Weltjugendtage sind die größte Massenveranstaltung der katholischen Kirche und wurden 1985 von Johannes Paul II. ins Leben gerufen. Sie finden in der Regel alle drei Jahre statt. In den dazwischenliegenden Jahren spielen sie sich auf Bistumsebene ab. Zum Heiligen Jahr 2025 soll in Rom ein besonderes Jugend-Event veranstaltet werden.