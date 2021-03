Vor 110 Jahren marschierten Frauen zum Wiener Rathaus und forderten neben Mutter- oder Arbeitnehmerinnenschutz die Einführung des Frauenwahlrechtes. Damals entstand der Weltfrauentag, der alljährlich am 8. März gefeiert wird. Das damalige Hauptanliegen ist seit 1918 erfüllt: Frauen dürfen wählen und gewählt werden. Beispiele aus Niederösterreich zeigen auch, dass es Frauen längst bis an die Spitze von Wirtschaft und Politik schaffen. Trotzdem gibt es noch Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und Hürden für Frauen, die beruflich erfolgreich sein und ein selbstbestimmtes Leben führen wollen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner APA/HELMUT FOHRINGER

Bestes Beispiel, dass Frauen in der Politik ganz nach oben kommen können, ist Johanna Mikl-Leitner. Sie ist seit 2017 erste Landeshauptfrau Niederösterreichs. Vor große Hürden gestellt wurde sie am Weg zur Spitzenpolitikerin nicht.

„Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es mir gegenüber immer einen respektvollen Umgang gegeben hat.“ Sie beobachtet jedoch, dass es „womöglich etwas länger dauert, bis Frauen einmal Ja zur Verantwortung sagen.“ „Wenn sich Frauen aber für die Verantwortung – ob in der Politik, in der Wirtschaft oder in anderen Bereichen – entschieden haben, stellen sie ihre Kompetenz unter Beweis“, meint die Landeshauptfrau. Ihr sei es wichtig, dass die Qualifikation immer an erster Stelle stehe.

Michaela Fleck Frauen-Tage

Trotzdem ist die Hälfte der Bevölkerung auf allen politischen Ebenen weiterhin unterrepräsentiert: Im Nationalrat ist der Frauenanteil mit 40 Prozent am höchsten. Im Landtag sind 27 Prozent Frauen. Die wenigsten Frauen finden sich in der Kommunalpolitik. Von den Bürgermeistern sind in NÖ 13 Prozent weiblich. Trotzdem ist das bundesweiter Rekordwert.

In der Wirtschaft ist es ähnlich. In den Top-10 der Spitzenverdiener Österreichs findet sich keine einzige Frau, in den Vorständen der größten börsennotierten Unternehmen ist nicht einmal jedes zehnte Mitglied weiblich. Der Equal Pay Day zeigte am 21. Februar, dass die Niederösterreicherinnen statistisch gesehen 14 Prozent weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Was Politikwissenschaftlerin Edma Ajanovic von der Donau-Uni Krems auch darauf zurückführt, dass Frauen öfter in Teilzeit und schlechter bezahlten Berufen arbeiten.

„Der Mann verdient ja eh genug“

Eva Maria Binder ist seit 2019 im Vorstand der Erber Group. Erber, Erber

Ebenfalls bis ganz nach oben geschafft hat es Eva Maria Binder. Sie ist Vorständin der Erber Group mit Sitz in Getzersdorf (Bezirk St. Pölten). Gedanken darüber gemacht, dass sie irgendwas nicht könne, hat sich die 52-Jährige, die Chemie und Biotechnologie studierte, nie. „Im 100-Meter-Sprint wird ein Mann naturgemäß immer besser sein. In einem geistigen Job nicht.“ Konfrontiert war sie jedoch mit Rollen-Klischees: „Ich wurde nicht nur einmal in meinem Leben gefragt, warum ich überhaupt arbeiten gehe. Der Mann verdient ja eh genug.“

Schwieriger als ihre männlichen Kollegen haben es Frauen, wie Binder glaubt, sobald sie eine Familie gründen möchten. Haushalt und Kinder sind nach wie vor meist Frauensache, sagt Edma Ajanovic. „Man macht sich selbst großen Druck“, erzählt auch Eva Maria Binder, die zwei Töchter hat. Aus ihrer Sicht braucht es daher den Ausbau der Kinderbetreuung. Zudem Anerkennung für Frauen, die beruflich weit kommen wollen. Und Bewusstseinsbildung, dass auch Männer um Kinder sorgen können, ergänzt Ajanovic.