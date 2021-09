Ein Ort mit Geschichte

Dieser Bericht soll keine Abhandlung über „starke Frauen“ werden, aber in Gloggnitz kommt man an ihnen nicht vorbei. Das beginnt schon vor dem Stadtamt, wo zwei Wasserfrauen über den Platz wachen. Hier ist eine Art Wiege für interessante Politiker-Persönlichkeiten beider Geschlechter. Der erste Bundespräsident Österreichs, Michael Hainisch (1858-1940), stammt aus der Gemeinde. Karl Renner (1870-1950), Staatskanzler in der Ersten Republik und Bundespräsident in der Zweiten Republik, hatte hier eine Villa, die heute als Renner-Museum genützt wird.

Auch Kreszenzia Hölzl ist mit diesem Ort verbunden. Die Trafikantin aus Gloggnitz war von 1948 bis zu ihrem Tod 1958 eine der ersten Bürgermeisterinnen Österreichs. Das gefällt auch ihrer Nachfolgerin gut: Irene Gölles ist eine erfahrene Lokalpolitikerin. 21 Jahre lang ist sie bereits im Gemeinderat vertreten, seit 2010 lenkt sie als Bürgermeisterin die Geschicke der Stadtgemeinde im Industrieviertel Niederösterreichs. Pfarrer Ernst Pankl kennt sie seit 20 Jahren, als er die Seelsorge in der Stadt, und mittlerweile über insgesamt vier Orte, übernommen hat.

„Man schaut hier aufeinander und weiß, wenn jemand Hilfe braucht.“ Ernst Pankl, Pfarrer von Gloggnitz

In Gloggnitz wird besonders auch Hilfe großgeschrieben. Die Pfarre betreut eine syrische Familie. 2015 wurde während der Flüchtlingswelle viel auf die Beine gestellt, erinnern sich Irene Gölles und Ernst Pankl. So gibt es beispielsweise das Engagement der Tafel für Bedürftige. Ein anderes Lebensmittelprojekt dient der Nachhaltigkeit: Beim „Foodsharing“ kann man Lebensmittel kostenfrei abholen.

Gloggnitz liegt nicht im Speckgürtel Wiens. Heute hat die Gemeinde 6.000 Einwohner, vor 50 Jahren waren es mehr als 7.000. Die Bürgermeisterin bemerkt aber, dass manche Menschen bewusst am Land leben wollen. Dennoch ist es für die Wirtschaft eine herausfordernde Zeit. Der geschichtsträchtige Ort hat nicht mehr dieselbe Bedeutung als Einkaufsstadt der Region wie früher. Die Lebensqualität sei aber sehr hoch, so Irene Gölles. „Man schaut aufeinander“, ergänzt Seelsorger Pankl. Und: „Man weiß, wenn jemand Hilfe braucht.“