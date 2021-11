Andreas Kumpf: "Bewusst dem Glück begegnen"

„Wie die Lebensspur jedes Menschen verläuft, hängt nicht alleine von ihm selbst ab, doch eine positive Einstellung zum Leben kann den Weg ins Alter glücklicher gestalten“, ist sich der Glücksforscher Andreas Kumpf sicher. Er stellt in seinem Buch „Glück im Alter“ die Frage, welcher Voraussetzungen es in jüngeren Jahren bedarf, um im Alter glücklich zu sein. Für sein Buch interviewte der Wahlniederösterreicher einundzwanzig Personen im Alter zwischen 65 und 95 Jahren.

„In fünf Jahren bin ich hundert“, freut sich da zum Beispiel die Interviewpartnerin Dorothea. Sie wurde im zweiten Wiener Gemeindebezirk geboren, teilte bis zu ihrem 14. Lebensjahr das Bett mit ihrer Schwester und musste 1938, weil sie Jüdin war, nach England ausreisen. 1946 kam sie zurück nach Wien und wollte hier als überzeugte Kommunistin die Welt verändern. Auf die Frage, was für sie Glück bedeute, erzählte Dorothea von einer kürzlichen Begegnung mit einem Jungen im Park, der ihr eine Kastanie in die Hand gedrückt habe und dabei meinte: „Bastel was!“ Dorotheas Porträt ziert auch den Cover-Einband des Buches.

Die stimmungsvollen SchwarzWeiß-Bilder am Cover und im Hartband stammen von den Fotografen Sebastian Freiler und Carina Brunthaler. Der Autor befragte die Senioren mit Feingefühl und Respekt und schenkte allen 21 Interviewpartnerinnen und -partnern genug Raum im Buch, um zu entdecken, wie diese Menschen ihr Glück finden konnten. Elfriede und Richard, zum Beispiel, haben sieben Kinder, 1973 brannte ihre Tischlerei ab, sie haben eine neue Bleibe gesucht und gefunden, viel gearbeitet und immer auf die Zukunft vertraut. Elfriede meint im Buch: „Man darf auch nicht nachtrauern oder denken, was wäre wenn. Am glücklichsten ist man, wenn man mit jedem seinen Frieden hat.“

Fünf wichitge Zutaten zum Glück im Alter

Für Kumpf, den Vorstand des Instituts für Glücks- und Wohlbefindensforschung in Baden bei Wien, gibt es fünf Hauptzutaten, um im Alter Zufriedenheit und Glück zu erlangen.

1. Punkt: Spätestens mit 55 Jahren sollte man einen festen Freundeskreis um sich scharen, mit dem man regelmäßig Aktivitäten, welche dem Alltag Struktur geben, unternimmt (miteinander Musik hören, gemeinsame Wanderungen, Sport, Karten- oder Kochabende).

2. Punkt: Glücklich macht auch, wenn man spätestens zwischen 55 und 65 Jahren anfängt, seine unerfüllten Träume zu realisieren. Egal ob man endlich die Reise in ein bestimmtes Land verwirklicht, eine neue Sprache erlernt oder in einem Chor zu singen beginnt. Jeder Versuch, etwas Neues auszuprobieren, zählt.

3. Punkt: Der Lebensrucksack muss schon angefüllt sein, bevor man im Alter ankommt. Das Lebensglück nährt sich, laut Kumpf, aus verschiedenen Töpfen und kann auch manchmal etwas Aufwand kosten, um erlangt zu werden.

4. Punkt: Ein positives Körperbewusstsein bedeutet, seinen Körper viel zu bewegen und gut zu nähren. Naturerlebnisse, Gymnastik und die bewusste Freude an gesundem Essen erhöhen das körperliche und seelische Wohlgefühl.

5. Punkt: Kumpfs letzter wichtiger Tipp für mehr Zufriedenheit im Alter ist: „Probieren Sie immer wieder etwas Neues aus, denn sich mit unbekannten Inhalten zu beschäftigen, regt den Geist an und bricht die alltägliche Routine!“