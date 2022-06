Niederösterreichischer Trachtenball findet 2022 wieder statt

Werbung

Bereits zum zehnten Mal findet der Niederösterreichische Trachtenball heuer statt. „Es ist schön, wieder gemeinsam eine glanzvolle Ballnacht zu feiern: feine Tanzmusik, regionale Köstlichkeiten und die vielen prachtvollen Trachten, die die Vielfalt unseres Bundeslandes widerspiegeln, zu genießen. Der Niederösterreichische Trachtenball steht für Lebensfreude und Landesidentität“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Einige Neuheiten beim NÖ Trachtenball

Zum zehnjährigen Jubiläum wird es auch einige Neuheiten geben. Damit soll der Ball für die Besucherinnen und Besucher „noch abwechslungsreicher und attraktiver gestaltet werden“, wie Ballobmann Reinhard Wolf, Generaldirektor der RWA Raiffeisen Ware Austria AG, erklärt. Da der Ball heuer erst im Spätsommer stattfindet, hätten sich neue gestalterische Möglichkeiten ergeben. Erstmals werden die Gäste über einen Green Carpet vorbeiziehen und können am neu errichteten Kirtagsplatzl ihre Geschicklichkeit an der Schießbude ausprobieren oder Lebkuchen verkosten. Die Musik der Jagdhornbläser Windhag sowie Bandltanz sollen zur Atmosphäre eines kleinen, aber erlesenen Dorffestes beitragen.

Neu ist heuer auch das Motto „Volksmusik trifft Klassik“. Dazu wird Star-Sopranistin Daniela Fally bei Melodien von Johann Strauss Sohn den Abend eröffnen. Zusätzlich wird der Landesjugendchor Niederösterreich Volkslieder singen und die Tanzgruppe Volkstänze präsentieren.

Auch Bewährtes hat seinen Platz

Trotz der Neuheiten muss nicht auf Bewährtes verzichtet werden. Sowohl im Auditorium als auch in der Reitschule in Grafenegg dürfen sich Ballbesucherinnen und Ballbesucher auf eindrucksvolles Ambiente, die schönsten Trachten des Landes sowie besonderen Blumenschmuck freuen. Musikliebhabern wird außerdem viel Abwechslung geboten. Franz Posch & seine Innbrüggler sowie die Weinviertler Kirtagsmusik spielen im großen Saal zu Walzer, Boarischen und Polkas auf. Das Tanzorchester der Militärmusik Niederösterreich lockt mit schwungvoller Musik in die Reitschule. Zusätzlich laden zahlreiche Bars und Lounges zum Verweilen ein.

Der Ball findet am 10. September 2022 statt. Einlass ist ab 18 Uhr, Eröffnung ist um 20.30 Uhr. Karten für den Ball gibt es unter der Nummer 01-5868383 oder www.grafenegg.com. Tischkarten sind unter tischkarten@volkskulturnoe.at und unter der Nummer 0664 848 53 88 erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.volkskulturnoe.at.