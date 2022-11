„Glasfaser-Pionier“ Karl Bauer – Bezirk Gmünd

Karl Bauer Foto: Waldviertel NBG Holding

Bereits vor 26 Jahren hat Bauer pionierhaft die Waldviertler Glasfasergruppe NBG aus der Taufe gehoben. Mittlerweile gehörten zur Gruppe mehr als 20 Firmen mit 250 Mitarbeitern und 45 Millionen Umsatz im Jahr. NBG stellt hochwertige Röhrchen für die Ummantelung von Fasersträngen her, die etwa in Bohrtürmen, Bahntunneln, Häfen (u. a. Rotterdam) oder in militärischen Sicherheitssystemen auf Glasfaserbasis verwendet werden. Im Vorjahr hat die Gruppe als erste in Europa in einem 50 Millionen Euro neuen Werk in Gmünd mit der Produktion von hochwertigen Glasfaser-Rohkörpern begonnen. Auch ein 3D-Druck-Unternehmen und der Schweizer Sensorik-Spezialist Solifos mit 50 Mitarbeitern gehören nach einer Übernahme zur Gruppe. Karl Bauer, der ein leidenschaftlicher Musiker ist, saniert derzeit für einen Millionenbeitrag in der Gemeinde Brand-Nagelberg das schwer sanierungsbedürfte „Herrenhaus“ der Stölzle-Glasmacher-Dynastie und baut es zur „Klanghütte“ mit Tonstudio, Hotellerie, Gastronomie und Eventlocation um.

„Kräuter-König“ Johannes Gutmann – Bezirk Zwettl

Johannes Gutmann Foto: Sonnentor

Der Gründer und langjährige Geschäftsführer der Firma Sonnentor in Sprögnitz gilt als Visionär und hat mit „Sonnentor“ ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen aufgebaut, das mittlerweile in über 100 Länder weltweit exportiert. Gutmann sichert einer Reihe von Landwirten im Waldviertel durch die Abnahme der Produkte ein wirtschaftliches Auskommen und hält so auch Wertschöpfung in der Region. Gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeichnet sich Gutmann durch eine hohe soziale Verantwortung aus, die sich auch in vielen familienfreundlichen Angeboten bei Sonnentor niederschlagen, wie etwa einer betrieblichen Kinderbetreuung für 1- bis 6-Jährige oder einem kostenlosen, frisch gekochten Bio-Mittagsmenü. Neben einer Vielzahl von Preisen hat das Unternehmen im Vorjahr den 2. Platz im NÖ-Bewerb „Familienfreundlicher Betrieb“ und im Staatsbewerb „Familie und Beruf“ den 3. Platz errungen.

Firma Welser Profile – Bezirk Scheibbs

Welser Profile Foto: Welser Profile

Firma Welser Profile aus Gresten ist ein vor 360 Jahren gegründetes Familienunternehmen, das aktuell weltweit tätig ist und in fünf Produktionsstandorten (Österreich, Deutschland, USA) 2.350 Mitarbeiter beschäftigt - alleine 1.250 davon in Österreich. Die Firma Welser legt enormen Wert auf ein gutes und nachhaltiges Betriebsklima, investiert enorm in die Mitarbeiter und deren Ausbildung. Jährlich werden 30 Lehrlinge in der hauseigenen Ausbildungsstätte in verschiedenen Berufsbildern ausgebildet. Das neue 2.000 m2 große Ausbildungszentrum ist mit modernstem Equipment ausgestattet.

Firma Knorr Bremse – Bezirke Mödling und Amstetten

Knorr Bremse Foto: Knorr Bremse

Knorr Bremse ist der führende Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. In Österreich beschäftigt die Knorr Bremse GmbH rund 1.000 Mitarbeiter in der Zentrale in Mödling und Kematen/Ybbs. Bis Ende 2024 investiert der Hightech-Betrieb in 3.600 m2 hochmoderne Neubauten und modernisiert weitere 3.500 m2 im Innen- und Außenbau, um seinen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Für Knorr Bremse sind Spenden an Hilfsorganisationen oder notleidende Familien in der Region ebenso selbstverständlich wie Corporate Volunteering Projekte, z. B. die Renovierung des lokalen Sozialmarktes, Lernpatenschaften oder das Anlegen eines Obstgartens für Obdachlose durch Mitarbeiter. Im Zuge der Ehrenamtsinitiative fördert Knorr Bremse auch private Hilfsprojekte der Beschäftigten. Außerdem bezeugen regelmäßige Stockerlplätze bei den Berufsmeisterschaften die Qualität der internen Lehrlingsausbildung, wie zuletzt bei den AustrianSkills 2021.

Firma Redl – Bezirk Hollabrunn

Redl GmbH Foto: Redl GmbH

Das seit 1966 existierende Klein-Elektrounternehmen entwickelte sich mit drei Mitarbeitern zu einem Weltmarktführer für Gastro-Schankanlagen, Kassensystemen und Elektro- und Multimediatechnik mit heute 95 Mitarbeitern. In den USA konnte das Hollabrunner Unternehmen sogar den Weltkonzern Coca Cola als Partner gewinnen. Die Redl-Speziallösungen für Ausschanksysteme findet man im Caesars Palace in Las Vegas genauso wie in der Navy-Seals-Basis in Japan, in riesigen US-Stadien oder auf Kreuzfahrtschiffen. Bis Februar 2023 entsteht die neue Firmenzentrale in Hollabrunn mit F&E-Bereich, Sozialräumen, Grünflächen, dreifacher Lagerkapazität und interaktivem Schauraum auf 3.700 m2. Auch die Lehrlingsausbildung werde hier auf „auf hohem Level praktiziert“, attestiert der Firma WKNÖ-Präsident Ecker.

Firma Test-Fuchs – Bezirk Waidhofen an der Thaya

Testfuchs Foto: Testfuchs

Das 1946 gegründete Waldviertler Familienunternehmen aus Groß-Siegharts ist ein globaler Player in der Luft- und Raumfahrtbranche und stellt für die Wartung von Luftfahrzeugen erforderliche Prüfgeräte her. Zu den wichtigsten Kunden zählen die größten Luftfahrzeughersteller, Airlines sowie Wartungsbetriebe wie EADS, Airbus, Emirates oder British Airways. Das Unternehmen erwirtschaftet mit über 600 Mitarbeitern an seinen Standorten einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro. Derzeit entwickelt Test-Fuchs mit zwei Partnern ein mobiles Wasserstoffaggregat, das klimaneutrale Baustellen bzw. leitungsfreie Stromversorgung in entlegenen Gebieten ermöglicht. Im Beruf Mechatroniker wurde Test-Fuchs, das auch eine eigene Lehrlingsakademie betreibt, zum besten Landes-Ausbildungsbetrieb gekürt. Zwei Mechatroniker-Teams holten den 1. und 3. Platz bei den AustrianSkills 2021. Auch sozial-karitativ leistet Test-Fuchs einiges: Für die Ukraine-Soforthilfe sammelten Mitarbeiter heuer 14.000 Euro.