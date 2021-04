Die Bildungsakademie Weinviertel als Nachfolgeorganisation des Bildungshauses Schloss Großrußbach hat den 19. Grund-Lehrgang „Einführung in die Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung“ erfolgreich abgeschlossen. 13 Teilnehmer aus dem Weinviertel und darüber hinaus haben von Direktor Franz Knittelfelder ihre Teilnahmezertifikate überreicht bekommen. Von Jänner 2020 bis März 2021 haben diese in fünf Modulen alles rund um das Thema Hospiz gelernt. Die Covid-19-Bestimmungen waren diesmal eine besondere Herausforderung. Einige Lehrgangsteile wurden online absolviert.

Die fertig ausgebildeten Hospizmitarbeiter werden nun in den Regionen des Weinviertels die bestehenden Mobilen Hospizteams und Pflegeeinrichtungen unterstützen. Lehrgangsleiterin Angela Siquans freut sich besonders darüber, dass in den letzten Jahren knapp 400 neue Mitarbeiter in Großrußbach für diesen Dienst ausgebildet wurden. Direktor Franz Knittelfelder ermutigte die Absolventen, für die Menschen noch mehr da zu sein. „Die Menschen brauchen euch in diesen Krisensituationen und ihr werdet sicher dankbar aufgenommen“, meinte Knittelfelder bei der Verleihung.

In der Bildungsakademie Weinviertel/Schloss Großrußbach gibt es laufend Lehrgänge aus dem Bereich Hospiz und Trauerbegleitung. Der nächste Lehrgang „Einführung in die Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung“ startet im Herbst 2021. Anmeldungen und Infos unter 02263/6627 oder unter www.bildungsakademie-weinviertel.at .