Ibiza-Video, Neuwahl des Nationalrats … 2019 war viel los. Allerdings: „Mit Blick auf die grundlegenden demokratischen Haltungen der Bevölkerung in Österreich muss man sagen, dass das innenpolitisch turbulente Jahr 2019 wenig Spuren hinterlassen hat“, sagt Katrin Praprotnik, Politikwissenschaftlerin an der Donau-Universität Krems.

Zum einen sind 88 Prozent der rund 4.500 Befragten der Ansicht, dass die Demokratie trotz Problemen die beste Regierungsform sei. Ein Wert, der vor dem Ibiza-Video im Frühling, gleich war. Zudem glauben rund drei Viertel der Bevölkerung ab 14 Jahren, dass die Demokratie in Österreich sehr oder eher gut – das sagen die meisten davon - funktioniere. Deutlich kritischer gegenüber der heimischen Demokratie sind übrigens Menschen, die wirtschaftlich unzufrieden sind.

Dass es kaum Auswirkungen gibt, liege auch daran, dass das politische System trotz aller Geschehnisse die Herausforderungen bewältigt habe und die Nationalratswahl Ende September reibungslos abgelaufen sei, so Praprotnik.

Änderungen im System

Dass das politische System in Österreich umgebaut werden soll, glauben 51 Prozent. Acht Prozent mehr als im Frühjahr 2019 erwarten sich somit Änderungen innerhalb des demokratischen Rahmens. Zum Beispiel mehr direktdemokratische Verfahren. Flooh Perlot, Politikwissenschaftler an der Universität Graz: „Besonders hoch ist der Reformwunsch naturgemäß bei Personen, die mit dem Funktionieren der heimischen Demokratie unzufrieden sind, aber auch hier sehen wir einen großen Einfluss der persönlichen wirtschaftlichen Situation.“ Sind Menschen mit dem System zufrieden, dann vertrauen sie auch eher auf Mechanismen, wie die Wahl von Politikern.

Das Demokratieradar ist eine halbjährliche Studie der Donau-Universität Krems und der Universität Graz in Kooperation mit Forum Morgen und Teil des Austrian Democracy Lab (ADL), das seit Anfang 2018 den Zustand der Demokratie in Österreich analysiert und Vorschläge zu ihrer Weiterentwicklung ausarbeitet. Befragt werden rund 4.500 Personen in Österreich.

www.austriandemocracylab.at