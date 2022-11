Rotkreuz-Wein Grüner Veltliner wird zum „Henry“

E in Grüner Veltliner des Winzerhofs Dockner wurde am 11. November am Weingut in Höbenbach aus der Taufe gehoben: Der „Henry 2022“ ist fruchtintensiv und sortentypisch. „Dieser Wein kommt nicht nur dem Gaumen, sondern vor allem den Lernhäusern des Roten Kreuzes zugute“, erklärt Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz NÖ.