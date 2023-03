Wagyu: Japanische Rinder in der Wachau

Werbung

Es handelt sich dabei um eine japanische Rinderrasse, deren Besonderheit intra-muskuläres Fett ist, wodurch das Fleisch marmoriert erscheint. Das macht das Fleisch besonders zart und saftig, denn das Fett ist ein wichtiger Geschmacksträger. Diese Fetteinlagerung beginnt erst 20 Monate nach der Geburt und das bewirkt auch, dass Wagyu-Rinder erst nach vier Jahren geschlachtet werden. Die Rasse ist auch als Kobe-Rind bekannt, allerdings dürfen nur Rinder aus Kobe, Japan, so bezeichnet werden – eine geschützte Herkunftsbezeichnung wie etwa beim Champagner oder Cognac.

Matthias Penner hat auf der Universität für Bodenkultur Nutztierwissenschaften studiert und war durch einen Zufall auf die Wagyu-Rinder gestoßen, als er nach dem Studium an der Landwirtschaftlichen Fachschule Gießhübl unterrichtete. 2015 kaufte er sein erstes Rind vom ehemalige Rad-Profi Gerhard Zadrobilek, der diese Rasse in Laab im Wienerwald züchtet. Derzeit umfasst seine Herde 26 Rinder, darunter 6 Muttertiere inklusive sechs mit Fleckvieh eingekreuzten Tieren.

Rinder von April bis Oktober auf der Weide

Geschlachtet werden die Tiere lediglich rund 20 km vom Bauernhof entfernt in Gutenbrunn, zur Fleischreifung bleiben sie anschließend drei Wochen am Knochen und kommen dann grob zerlegt auf den Hof zurück. Dort werden sie für die Vermarktung ab Hof je nach Kundenwunsch verarbeitet. Neben Bio-Frischfleisch vermarktet Familie Penner Leberpastete, Faschiertes und Burger, das Nebenprodukt Talg geht an die Klosterwerkstatt Schönberg zur Erzeugung von Seife. Die Rinder sind in einem neu errichteten, offenen Freilaufstall untergebracht und von April bis Oktober immer auf der Weide. Kosten kann man Wagyu-Fleisch auch in der lokalen Gastronomie in Mühldorf im Weißen Rössl von Roman Siebenhandl.

Als zweites Standbein gibt es bei der Familie Penner auch noch Turopolje-Schweine, die ebenfalls direkt vermarktet werden. Nähere Informationen gibt es unter www.povat.at