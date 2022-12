Vorbildliche Organisationen: Emmaus

Werbung

Die Emmausgemeinschaft bezeichnet sich selbst als Rettungsanker in turbulenten Zeiten. Sie wurde im Jahr 1982 von der Caritas St. Pölten und vom Theologen- und Sozialarbeiter Karl Rottenschlager gegründet. Die Organisation sieht sich als Ort der Versöhnung, Heilung, Zuwendung, Zugehörigkeit, der gegenseitigen Liebe sowie des Vergebens und des Wachstums.

An sieben Standorten in St. Pölten werden Einrichtungen zur Unterstützung von Menschen in Krisensituationen betrieben. Zum Angebot zählen eine Beratungsstätte, Tageszentren, Beschäftigungsplätze sowie Notschlafstellen. Dadurch konnte seit der Gründung rund 20.000 Personen geholfen werden. Weiters hat Emmaus einen Flohmarkt und einen Online-Shop.

Die Angebote stehen allen Menschen in schwierigen Situationen offen. Viele Personen sind von Obdachlosigkeit bedroht oder leiden an psychischen Beeinträchtigungen. Ebenso gibt es Langzeitbeschäftigungslose und Menschen, die aufgrund ihres Alters, ihrer beruflichen Qualifikation oder gesundheitlichen Beeinträchtigung nur schwer auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Aber auch Frauen, Männer und Jugendliche, die bedingt verurteilt wurden oder von Straffälligkeit bedroht sind, sowie Haftentlassene die weder Arbeit noch Quartier besitzen.

Mit dem vielseitigen Engagement in der niederösterreichischen Landeshauptstadt leistet die Emmausgemeinschaft einen wichtigen Beitrag zur Integration von sozial benachteiligten Menschen. Eine wirklich tolle Sache!

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit guterzweck.net entstanden.