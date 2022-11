Vorbildliche Organisationen: GEA Waldviertler

Werbung

Der Schuhhersteller GEA Waldviertler ist vor allem durch seinen exzentrischen Inhaber Heini Staudinger bekannt. Als er im Jahr 2012 keinen Kredit von seiner Hausbank bekam, sammelte Heini Staudinger kurzerhand Geld von Freunden und Kunden ein. Die Finanzmarktaufsicht eröffnete ein Verfahren wegen unerlaubter Bankgeschäfte. Diese Aktion trug zum Crowdfunding-Gesetz bei, die heute die Finanzierung durch Privatpersonen ermöglicht. Der ehemalige Bundespräsidentschaftskandidat polarisiert. Für die einen ist er ein Spinner, für die anderen ein Visionär und Rebell.

Eines lässt sich jedoch nicht von der Hand weisen: GEA Waldviertler ist ein Unternehmen mit starker sozialer Verantwortung. Das Unternehmen produziert hochwertige Schuhe und setzt auf Regionalität. In Zeiten von Billigproduktion in Fernost findet die Wertschöpfung im Waldviertel statt. Der Betrieb bildet über die Hälfte der österreichischen Lehrlinge im Schuhmacherhandwerk aus. Das vielseitige Engagement reicht von der Energiewende bis zum Bienenschutz. Auf sozialer Ebene wird die Spende von Schuhen an bedürftige Kinder ermöglicht. Dadurch kombiniert das Unternehmen seine Expertise mit dem Einsatz für die gute Sache. Ein niederösterreichischer Vorzeigebetrieb, wie es ihn heutzutage nur noch selten gibt.

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit guterzweck.net entstanden.