Vorbildliche Organisationen: Sonnentor

Werbung

Gründer Johannes Gutmann ist ein echter Bio-Pionier. In einer Zeit, in der es das Wort noch gar nicht gab. Ende der 1980er Jahre wurde er für seine Idee von regionalen Bio-Produkten belächelt. Er zog von Bauernmarkt zu Bauernmarkt. Seine Vision und seine Beharrlichkeit gaben ihm Recht. Das Unternehmen mit Sitz in Sprögnitz im Waldviertel beschäftigt heute über 500 Mitarbeiter.

Sonnentor ist Gewinner des renommierten TRIGOS-Preises und legt hohen Wert auf biologische Landwirtschaft, CO2-Neutralität und innovative Verpackungen. Auch bei den Produkten selbst wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Ein Beispiel ist die Gewürzmischung „Das Beste für Reste“. Sie ist universell einsetzbar und soll dabei helfen, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

Neben den Bemühungen im Bereich der Nachhaltigkeit wird auch das soziale Engagement bei Sonnentor groß geschrieben. Im Jahr 2016 wurde das Unternehmen als familienfreundlichster Betrieb in Niederösterreich geehrt. Ein Jahr später folgte eine Auszeichnung für die vorbildliche Integration von Menschen mit Behinderung.

Ein Paradebeispiel für ein niederösterreichisches Unternehmen, das Wirtschaftlichkeit mit nachhaltigem und sozialem Engagement kombiniert.

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit guterzweck.net entstanden.