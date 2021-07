Schon Ende Mai wählten die österreichischen Zahnärzte ihre neuen Standesvertretungen in den Bundesländern. In Niederösterreich setzte sich der Herzogenburger Hannes Gruber, der seit 36 Jahren als Zahnarzt tätig ist, bereits zum vierten Mal als Präsident durch. Zu seinem Stellvertreter wurde Hans Keller gewählt.

Erstmals kein Wiener

Nach fünf Jahren folgt NÖ-Zahnärztepräsident Gruber dem Wiener Thomas Horejs an der Spitze in der Bundesvertretung. In der gestrigen Sitzung des Bundesausschusses der Österreichischen Zahnärztekammer konnte sich der Niederösterreicher mit deutlicher Mehrheit durchsetzen und vertritt für die nächsten fünf Jahre über 5.200 Zahnärzte in ganz Österreich. Damit kommt der Präsident der Österreichischen Zahnärztekammer zum ersten Mal seit ihrer Gründung 2006 nicht aus Wien.

Angelobt wird der frisch gewählte Präsident demnächst durch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. In einer ersten Reaktion meint Gruber: „Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde und werde mich bemühen, meine neue Aufgabe verantwortungsvoll, transparent und mit hoher Motivation auszuüben.“

Versorgungssicherheit für den ländlichen Raum

Für die kommenden fünf Jahre steckt sich Gruber zwei große Ziele: neue zahnärztliche Zusammenarbeitsformen und Versorgungssicherheit.

„Wir brauchen neue Zusammenarbeitsformen, um gemeinsam in einer Ordination auch mit Kassenvertrag tätig sein zu können“, meint der Kammerpräsident. Denn zurzeit dürften Zahnärzte mit Kassenvertrag nur alleine arbeiten. Dies will Gruber ändern, um eine ähnliche Lösung wie bei Rechtsanwälten oder Notaren, die gleichwertig zusammenarbeiten dürfen, zu erreichen.

„Das zweite Ziel ist es, die zahnärztliche Versorgung im ländlichen Raum zu erhalten“, erklärt Hannes Gruber. Denn der Abwanderungstrend in urbane Räume würde die zahnärztliche Versorgung besonders in Randregionen, wie dem Waldviertel oder Tiroler Tälern, auf die Probe stellen. Daher strebt Gruber in Gesprächen mit Bürgermeistern die Verbesserung der lokalen Infrastruktur an, um Zahnärzten gute Arbeitsvoraussetzungen in ländlichen Regionen zu bieten.

Zwei Frauen im Vorstand

Mit den beiden Wienerinnen Bettina Schreder als Vizepräsidentin und Birgit Vetter-Scheidl als Finanzreferentin sind erstmals zwei Frauen im Fünfer-Vorstand der Österreichischen Zahnärztekammer vertreten. Das war für Gruber ein besonderes Anliegen: „Es ist ganz wichtig, dass wir weibliche Vertreterinnen im Vorstand haben, weil mittlerweile 50 Prozent der Zahnärzte Frauen sind.“ Dadurch sollen die Sorgen und Anliegen der weiblichen Kolleginnen besser erfüllt werden können.