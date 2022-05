Caritas-Direktor Ziselsberger: "Mehr als nur eine Geldsammelaktion"

Werbung

Im Juni klopfen oder läuten wieder rund 3.500 Ehrenamtliche der PfarrCaritas an die Türen der Niederösterreichinnen und Niederösterreicher, um für Menschen in Not Geldspenden zu sammeln. Bis zu 15 Prozent der Caritas-Haussammlung verbleiben dabei in einem Soforthilfefonds der PfarrCaritas. Der Rest kommt in Not geratenen Landsleuten zugute, auch in Form von Sozialberatung, Soforthilfen bei zum Beispiel Hochwasserkatastrophen oder bei Leistungen des Mobilen Hospizdienstes bis hin zum Mutter-Kind-Haus der Caritas St. Pölten.

"Wir haben ein wunderbares Sozialsystem, aber trotzdem gibt es Menschen, die durch dieses Netz schlüpfen", sagt Hannes Ziselsberger, Direktor der Caritas der Diözese St. Pölten, der im Vorfeld den tausenden Freiwilligen und auch den großzügigen Spendern im Rahmen einer Pressekonferenz dankt. Es sei keine reine Geldsammelaktion, sondern es gehe auch um Begegnung, um ins Gespräch zu kommen und für die Menschen etwas zu tun.

Geld, Anekdoten und Begegnung

"Die Leute freuen sich, wenn wir kommen", sagt Marianne Stamminger, Pfarrcaritas-Verantwortliche und Haussammlerin in der Pfarre Ferschnitz.. Überrascht und dankbar waren etwa von einem Unwetter Betroffene in der Pfarre erzählt Stamminger: Sie haben unkompliziert aus dem Soforthilfefonds der PfarrCaritas eine kleine Bargeld-Unterstützung bekommen, um sich etwa eine neue Waschmaschine anschaffen zu können.

Auch Martina Czech aus der Pfarre Sallingberg sammelt heuer wieder für die Caritas. "Meistens ältere Menschen wollen, dass man mit ihnen einen Kaffee trinkt und erzählen uns Anekdoten aus ihrem Leben - das ist immer sehr unterhaltsam", so Czech. Einsamkeit spielt oft eine Rolle. Darum sei es keine reine Geldsammlung sondern Unterstützung und auch Begegnung.

Mindestbeiträge sind nicht mehr tragend

Grundsätzlich helfe die Caritas dort, wo die Grundversorgung irgendwo ausfällt. "Es kann aber nicht unsere Aufgabe sein, dass wir das Sozialsystem alimentieren", sagt Ziselsberger in Richtung Landespolitik. Er merke immer mehr, dass die Mindestbeiträge der Sozialhilfen nicht mehr tragend sind. "Die Schwimmweste hat nicht mehr genug Luft, um den Kopf über Wasser zu halten", bebildert er die drastische Situation.

Auch heuer hätten Krisen wie die Pandemie und Ukraine-Krieg ihres dazu beitragen, dass Menschen in unterschiedlichste Notsituationen geraten, sagt Ziselsberger. "Jetzt geht es darum eine dritte Krise zu verhindern: dass sich Menschen das Leben, wie Wohnung, Strom und Lebensmittel nicht mehr leisten können." Die Caritas St. Pölten hat im Vorjahr 130.000 Euro an Soforthilfen ausbezahlt. Heuer sind es schon 240.000 Euro.

Zwei Drittel sind neu bei der Caritas-Nothilfe

Die aktuelle Teuerungswelle sei auch in den sechs Caritas-Sozialmärkten deutlich spürbar. Aber auch in gestiegenen Zahlen und Leistungen in der Sozialberatung und Nothilfe, sagt Generalsekretär der Caritas der Diözese St. Pölten Christoph Riedl. "Zwei Drittel der Personen sind das erste Mal bei der Caritas." Nutzten im Vorjahr rund 800 Menschen die Sozialberatung und Nothilfe der Caritas, waren es im heurigen Vergleichszeitraum mit 1.900 mehr als doppelt soviel. Ein Teil des Zuwachs sei auch auf die rund 11.000 ukrainischen Flüchtlingen in Niederösterreich zurückzuführen. Sie bekommen lediglich 6 Euro pro Tag in der Grundversorgung. "Das hat schon vor einigen Jahren nicht mehr ausgelangt, um Mahlzeiten zu bezahlen und sich ernähren zu können", sagt Ziselsberger.

Das Mutter-Kind-Haus in St. Pölten, seit 1995 geführt von der Caritas, ist eine der Stellen, die mit Spenden aus der Caritas Hausversammlung unterstützt wird. "Wir fangen Frauen in schwierigen Situationen auf, begleiten sie auch über den Auszug in die eigene Wohnung hinaus, damit sie wieder auf eigenen Beinen stehen können," erzählt Petra Fischer, Leiterin des Caritas Mutter-Kind-Haus. Im Vorjahr fanden dort 24 Frauen und 30 Kinder - knapp die Hälfte davon unter einem Jahr - Zuflucht und konkrete Unterstützung.

Caritas Spendenkonto: IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560; Kennwort: Haussammlung

