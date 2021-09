Mit den Athleten ist auch Pater Johannes-Paul Chavanne, Generalsekretär der Hochschule Heiligenkreuz, zu den Paralympics nach Tokio aufgebrochen. „Und was macht ein Seelsorger da? Das, was ein Priester immer macht: Von Gott her bei den Menschen sein. Segnen, zuhören, beten, da sein und die Sakramente feiern“, berichtet er.

Es habe schon viele schöne Begegnungen und spürbare Dankbarkeit für die priesterliche Begleitung gegeben. „Ich habe gesegnete Kreuze mit, die ich einigen der Athleten geschenkt habe.“

„Der Behindertensport ist familiärer, überschaubarer, entspannter – auch wenn es hier Sport auf allerhöchstem Niveau gibt.“ Pater Johannes-Paul Chavanne, Olympia-Kaplan

Wie es vor Ort sein wird, das wusste er lange nicht genau. „Die Corona-Regeln sind ziemlich streng, was persönliche Kontakte und Seelsorge erschwert. Aber die bei den Paralympics antretenden Athletinnen und Athleten verdienten Beachtung“, betont Chavanne.

Sein Eindruck: „Der Behindertensport ist familiärer, überschaubarer, entspannter – auch wenn es hier Sport auf allerhöchstem Niveau gibt.“ Das verdeutliche besonders eindringlich den „Comeback-Gedanken“, den Lebensmut, sich nach Schicksalsschlägen wieder zurückzukämpfen und zu zeigen, was man draufhat. Der Seelsorger erhofft sich ähnlich viel Aufmerksamkeit für die hier engagierten Menschen und ihre Geschichten wie bei den so erfreulich erfolgreichen Olympia-Teilnehmern.

Doch Ethik und Moral müssten immer und überall im Sport gelten. „Auch wenn in einer Wettkampfsituation sicher ein emotionaler Ausnahmezustand herrscht, braucht der Sport verlässliche ethische Maßstäbe. Die Zehn Gebote gelten überall! Und Menschenrechte sind auch wichtiger als wirtschaftlicher Profit“, so Chavanne. Sportveranstaltungen, auch in der Größenordnung von Olympia oder einer Fußball-WM, dürften nicht auf dem Rücken von Ausgebeuteten ablaufen. „Ich habe manchmal den Eindruck, dass einzelne Akteure – und hier eher Funktionäre als Sportler – den Sport in erster Linie als Mittel zum Geldverdienen sehen.“

In diesem Sinne freue er sich auf faire, spannende und erfolgreiche Wettkämpfe bis zum Schluss. „Gott segne alle Athletinnen, Athleten und Fans.“